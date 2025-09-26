Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, înainte de derbiul cu Atletico: Nu e loc de relaxare

Real Madrid are un început impecabil de sezon sub comanda lui Xabi Alonso, cu șase victorii din șase meciuri de campionat, dar tehnicianul spaniol a avertizat că nu există loc de autosuficiență înaintea primului său derbi de Madrid, ca antrenor, urmând să întâlnească Ateltico, sâmbătă.

„Nu câștigi doar pentru că intri cu acest tricou pe tine sau pentru lotul pe care îl ai. Trebuie să fim constanți și conectați în fiecare meci. Dacă avem această activare naturală la fiecare joc, vom acumula multe puncte. Dar, nu ne putem relaxa, pentru că o clipă de neatenție poate costa”, a spus Alonso, vineri, la conferința de presă de la baza de pregătire a Realului.

Lider în LaLiga, Real va juca sâmbătă pe Metropolitano împotriva unei echipe Atletico, care a câștigat doar două dintre primele șase partide și se află deja la nouă puncte în urmă. Totuși, Real nu a reușit să învingă rivala în campionat în ultimele două sezoane.

„Așteptăm un ambient puternic care să ne dea energie”

„Clasamentul nu contează acum. La Metropolitano nu câștigi ușor, trebuie să muncești mult.

E un derbi, un meci frumos, și așteptăm un ambient puternic care să ne dea energie și concentrare”, a adăugat antrenorul.

Alonso a avut cuvinte de respect pentru Diego Simeone, aflat de 15 ani la cârma lui Atletico:

„Ce a făcut Simeone în toți acești ani e foarte important. Eu abia încep, merg pas cu pas. Debutul a fost bun, dar drumul e lung”.

„Vini e fundamental pentru noi”

Tehnicianul madrilenilor a confirmat că are întreg lotul la dispoziție, lăudând energia și spiritul competitiv al tânărului Franco Mastantuono (18 ani), și a explicat rolul esențial al lui Jude Bellingham:

„E un mijlocaș ofensiv complet, cu capacitatea de a acoperi mult teren și de a fi decisiv atât la construcție, cât și la finalizare”.

Referitor la Vinicius Jr., Alonso a transmis că nu e îngrijorat de posibila presiune a publicului advers.

„Vini e fundamental pentru noi. Îmi place să-l văd zâmbind și pregătirea lui va fi aceeași, indiferent de ce vine dinspre tribune”, a mai spus Alonso.