Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid: Mbappé este un lider, prin personalitate și experiență

„Kylian este un lider… Personalitatea și experiența lui îl fac să fie urmat de colegi”, a declarat Alonso în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului de debut din Liga Campionilor cu Marseille, potrivit AS.

Tehnicianul a adăugat că francezul nu este nerăbdător să câștige prima sa Ligă a Campionilor, ci se concentrează pe parcursul echipei: „Nu îl văd neliniștit. Avem un proiect care abia începe, iar unul dintre obiective este să câștigăm Champions League cât mai curând. Kylian este parte din acest drum”.

Antrenorul a subliniat și calitățile jucătorului de a înțelege jocul: „Îi place să înțeleagă tot ce se întâmplă pe teren, apoi își aduce viziunea individuală. Dar, pentru ca performanțele lui să conteze, avem nevoie și de calitatea colectivă a echipei”.

„Începem cu entuziasmul maxim pe care îl aduce jocul în Champions League pentru Madrid. Este un moment special pentru club și pentru jucători, iar noi vrem să continuăm să creștem și să progresăm”, a încheiat Alonso.