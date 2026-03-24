Arbitri români, delegați în sferturile Ligii Campionilor la fotbal feminin. Alina Peșu conduce derbiul londonez Arsenal – Chelsea

Marți seară, românca Alina Ionela Peșu va conduce la centru unul dintre cele mai atractive dueluri ale fazei sferturilor din Liga Campionilor la fotbal feminin, duelul londonez dintre Arsenal și Chelsea.

Partida este programată pe Emirates Stadium din Londra, de la ora 22:00.

Din brigadă mai fac parte arbitrii asistenți Daniela Constantinescu și Anita Vad. Ovidiu Hațegan a fost delegat în camera VAR.

Tot marți, Iuliana Demetrescu va fi al patrulea oficial la partida dintre VfL Wolfsburg și Olympique Lyon, primul meci al serii.

Partida este programată de la ora 19:45, iar brigada este condusă de arbitrul albanez Emanuela Rusta.

Miercuri, românca Irina Mirț va avea rolul de observator de arbitri la meciul dintre Manchester United și Bayern München.

Manșa tur este programată pe terenul echipei engleze, Old Trafford, de la ora 22:00.

Celălalt sfert de finală din Liga Campionilor la fotbal feminin aduce față în față echipele spaniole Barcelona și Real Madrid, manșa tur fiind programată miercuri, de la ora 19:45, pe terenul Realului.