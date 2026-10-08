Azerbaidjanul e singura țară din UEFA care nu susține schimbarea lui Infantino de la FIFA

Federațiile europene și-au reafirmat pierderea încrederii în actuala conducere a organismului care coordonează fotbalul mondial, potrivit serviciului de presă al UEFA,

Asociațiile au convenit asupra unei direcții comune pentru reformarea conducerii FIFA, cu excepția Federației Asociațiilor de Fotbal din Azerbaidjan (AFFA).

UEFA consideră că schimbările instituționale nu sunt suficiente și că FIFA are nevoie și de o nouă conducere, capabilă să unească diferitele regiuni ale fotbalului mondial și să recâștige încrederea federațiilor.

Organizația a cerut o echipă cu experiență, viziune strategică și un angajament clar față de integritate și independență.

Comunicatul nu precizează motivele pentru care federația azeră nu a susținut această poziție.

Conflictul dintre UEFA și Gianni Infantino

Demersul are loc pe fondul unui conflict mai amplu între UEFA și conducerea FIFA.

Disputa s-a intensificat după ce Gianni Infantino a susținut un proiect prin care o parte dintre drepturile comerciale ale Cupei Mondiale ar fi urmat să fie transferate către o companie deschisă investițiilor private.

Inițiativa, cunoscută sub numele de FIFA Forward Enterprise, a întâmpinat opoziția mai multor confederații, care au criticat lipsa consultărilor și procesul de luare a deciziilor.

Proiectul a fost abandonat în iulie 2026

UEFA a contestat, de asemenea, modul în care a fost conceput planul și a solicitat acces la documente și mărturii în Statele Unite, în vederea unei posibile acțiuni juridice în Elveția.

FIFA a respins acuzațiile și a acuzat forul european că încearcă să influențeze cursa pentru președinția organizației.

Infantino conduce FIFA din februarie 2016 și intenționează să candideze pentru un nou mandat la alegerile programate în martie 2027, în Maroc.

UEFA cere schimbări în conducerea FIFA

Printre propunerile de reformă prezentate la Berlin se numără delimitarea mai clară a atribuțiilor conducerii FIFA, consolidarea mecanismelor de control și supraveghere și reguli mai stricte pentru deciziile importante.

UEFA dorește, de asemenea, ca resursele organizației să fie folosite în scopuri instituționale, nu pentru interese personale sau electorale.

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a anunțat la aceeași reuniune că va candida pentru un ultim mandat la conducerea forului european, după ce toate cele 55 de federații îi solicitaseră să își reconsidere decizia anterioară de a nu mai participa la alegeri.

UEFA a anunțat că discuțiile despre reformarea FIFA și viitoarea conducere a organizației vor continua în perioada următoare.

O nouă reuniune a celor 55 de federații europene este prevăzută înainte de 17 noiembrie.