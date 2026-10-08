„Fotbalul e la terapie intensivă”: fostul fundaș al lui Tottenham care îl provoacă pe Infantino la șefia FIFA

„Fotbalul se află la terapie intensivă, conectat la aparate. Nu mai putem aștepta”.

Cu aceste cuvinte și-a anunțat Ramon Vega intenția de a candida la președinția FIFA, potrivit publicației uzbece Prosport. Fostul fundaș al lui Tottenham și al naționalei Elveției, în vârstă de 55 de ani, cere o nouă direcție și reforme de fond pentru forul mondial.

Cine este Ramon Vega

Vega și-a încheiat cariera de jucător în 2003, iar ulterior a devenit om de afaceri în domeniul financiar, la Londra. Nu este prima dată când ține piept conducerii FIFA. În 2015 a luat în calcul o candidatură și i-a cerut lui Michel Platini să se retragă din cursă, iar în 2019 a încercat din nou să-l provoace pe Infantino, însă nu a ajuns pe buletinul de vot.

Infantino, abandonat de Europa

Gianni Infantino, tot elvețian, conduce FIFA din 26 februarie 2016. A fost reales în 2019 și în 2023, de fiecare dată fără contracandidat. De această dată, situația e diferită.

Federațiile din Franța, Italia, Belgia, Țările de Jos, Scoția, Suedia și Țara Galilor au anunțat că nu-i mai susțin candidatura. Președintele federației franceze, Philippe Diallo, a declarat că încrederea acordată președintelui FIFA a fost trădată. Nemulțumirile au pornit de la planul „FIFA Forward Enterprise”, prin care Infantino voia să aducă investitori privați în Cupele Mondiale masculine și feminine, proiect abandonat între timp.

Confederațiile europeană, asiatică și cea a Americii de Nord și Centrale ar putea propune propriul candidat. Printre numele vehiculate se află Victor Montagliani, președintele CONCACAF, și șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa, președintele AFC.

Ce urmează

Candidații au nevoie de susținerea a cel puțin cinci federații naționale, iar termenul limită este 18 noiembrie 2026. Alegerile vor avea loc în primăvara lui 2027, la congresul FIFA de la Rabat, în Maroc. Infantino poate candida, pentru că primul său mandat, preluat de la Sepp Blatter, nu este socotit complet.