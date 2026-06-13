Barcelona, a doua finalistă a Ligii Campionilor la handbal masculin. Victorie după prelungiri cu Aalborg

La capătul timpului regulamentar, cele două echipe se aflau la egalitate, 28-28, după o revenire spectaculoasă a formației daneze. Cu aproximativ 70 de secunde înainte de final, Thomas Arnoldsen a reușit egalarea pentru Aalborg, iar ultimul atac al danezilor nu a produs golul victoriei.

Barça a avut la rândul său o ultimă șansă prin Aleix Gómez, însă reușita acestuia a venit după expirarea timpului de joc.

În prelungiri, experiența și profunzimea lotului catalan au făcut diferența. Barcelona s-a desprins treptat pe fondul mai multor intercepții și al golurilor marcate de la distanță în poarta goală a adversarilor, care au atacat în sistem de șapte contra șase.

Portarul Emil Nielsen a avut o contribuție importantă pentru echipa spaniolă, în timp ce Fabian Norsten a încercat să mențină Aalborg în joc prin câteva intervenții decisive.

Barça a controlat mare parte din confruntare și a intrat la pauză cu avantaj de patru goluri, 15-11. Deși Aalborg a reușit să reducă diferența în partea secundă și să egaleze pe final, echipa pregătită de Carlos Ortega a găsit resursele necesare pentru a se impune clar în prelungiri.

Pentru Barcelona, calificarea reprezintă a 17-a prezență într-o finală a Ligii Campionilor și menține vie cursa pentru al 12-lea trofeu continental din istoria clubului.

În finală, formația spaniolă o va întâlni pe Füchse Berlin, care și-a asigurat calificarea în ultimul act al competiției după ce a învins deținătoarea trofeului, Magdeburg.