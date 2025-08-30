Bayern Munchen, victorie la Augsburg: 3-2 după un final tensionat

Conform AP, Bayern Munchen a obținut trei goluri importante în deplasarea de la Augsburg, dar a tremurat serios în finalul partidei.

Echipa lui Thomas Tuchel a condus cu 3-0, grație golurilor marcate de Serge Gnabry, Luis Díaz și Michael Olise, două dintre reușite venind după pase decisive de la Harry Kane.

Augsburg, antrenată din această vară de fostul atacant al lui Bayern, Sandro Wagner, a revenit în joc prin golurile lui Kristijan Jakić și Mert Kömür.

Finalul a fost dramatic: Komur a ratat șansa egalării în minutul 90, când a trimis cu capul pe lângă poartă, iar gazdele au continuat să preseze.

Meciul s-a prelungit mult după ce Robin Fellhauer, jucătorul lui Augsburg, a fost scos pe targă în urma unei lovituri la cap după un duel aerian cu Sacha Boey.