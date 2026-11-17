Bosnia – România 0 – 1

Minutul 6: GOL România! Daniel Bîrligea deschide scorul la Zenica.

Minutul 1: A început meciul!

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit primul 11 pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, din ultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor.

Echipa de start a României: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Screciu, R. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, I. Hagi (căpitan).

Știrea inițială: După cinci etape, România ocupă ultimul loc în grupă, cu trei puncte, însă, datorită victoriei cu 2-1 obținute sâmbătă împotriva Poloniei, tricolorii mai au șanse să încheie grupa pe locul al treilea și să evite barajul de menținere în Liga B.

Pentru a evita barajul de menținere în Liga B, echipa pregătită de Gheorghe Hagi trebuie să câștige în Bosnia-Herțegovina, iar Polonia să nu învingă Suedia.

O remiză sau o înfrângere la Zenica ar trimite România la baraj, indiferent de rezultatul celuilalt meci.

Înaintea ultimei etape, Suedia conduce grupa, cu 13 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina, cu opt puncte, Polonia, cu patru puncte, și România, cu trei puncte.

Misiunea tricolorilor se anunță dificilă și prin prisma rezultatelor directe. România a pierdut ultimele trei întâlniri cu Bosnia-Herțegovina, inclusiv partida tur din septembrie, disputată la București și încheiată cu scorul de 4-2 pentru oaspeți.

Stadion plin la Zenica

Meciul Bosnia-Herțegovina – România va fi transmis de Antena 1.

Organizatorii au anunțat că toate cele 13.000 de locuri ale stadionului Bilino Polje au fost vândute. Printre spectatori se vor afla și 110 suporteri români, potrivit Federației Române de Fotbal.

„Bosnia e o echipă competitivă, puternică pe centru și foarte iute pe margine”, a declarat Hagi, luni, într-o conferință de presă.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina

Portari: Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu.

Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Nicușor Bancu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata.

Mijlocași: Alexandru Cicâldău, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Vlad Dragomir.

Atacanți: Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Ianis Hagi, Rareș Ilie, Dennis Man, Olimpiu Moruțan.