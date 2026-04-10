Brandon Ingram intră în istoria Toronto Raptors din NBA: sezon record la debut, îl întrece pe superstarul Kawhi Leonard

Brandon Ingram are un sezon remarcabil în primul său an la echipa Toronto Raptors, stabilind un nou record pentru cele mai multe puncte marcate într-un sezon de debut pentru franciza canadiană din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), depășindu-l pe superstarul Kawhi Leonard.
sursă foto: Toronto Raptors
Petre Apostol
10 apr. 2026, 06:38, Sport

Performanța lui Ingram a fost stabilită în victoria clară a lui Toronto, vineri, scor 128-114, în fața celor de la Miami Heat. Ingram a fost omul meciului, cu 38 de puncte (record personal al sezonului), 7 recuperări și 7 pase decisive, în 37 de minute de joc.

Cu această evoluție, Ingram a devenit jucătorul cu cele mai multe puncte marcate într-un prim sezon la Raptors, cu 1.606 puncte.

A depășit borne istorice, deținute de Mike James (1.604 puncte în sezonul 2005-2006) și Kawhi Leonard (1.596 puncte în sezonul 2018-2019). Kawhi Leonard, în prezent la Los Angeles Clippers, a evoluat un sezon la Toronto, în anul în care clubul canadian a câștigat singurul său titlu din istorie.

Transferul la Toronto a reprezentat o relansare a carierei pentru Ingram, care se anunța a fi un superstar la momentul debutului. Acesta s-a mutat la Toronto, după o perioadă dificilă la New Orleans Pelicans, marcată de accidentări și inconsistență.

În noul său rol, acesta a devenit principalul marcator al echipei, cu o medie de 21,3 puncte pe meci, și a obținut a doua selecție All-Star din carieră.

De asemenea, în urma succesului, antrenorul echipei Darko Rajakovic a ajuns la victoria cu numărul 100 din carieră.

Raptors continuă lupta pentru calificarea directă în play-off, ocupând locul 5 în Conferința de Est, cu un bilanț de 45 de victorii și 35 de înfrângeri.

