Brandon Ingram intră în istoria Toronto Raptors din NBA: sezon record la debut, îl întrece pe superstarul Kawhi Leonard

Performanța lui Ingram a fost stabilită în victoria clară a lui Toronto, vineri, scor 128-114, în fața celor de la Miami Heat. Ingram a fost omul meciului, cu 38 de puncte (record personal al sezonului), 7 recuperări și 7 pase decisive, în 37 de minute de joc.

Cu această evoluție, Ingram a devenit jucătorul cu cele mai multe puncte marcate într-un prim sezon la Raptors, cu 1.606 puncte.

A depășit borne istorice, deținute de Mike James (1.604 puncte în sezonul 2005-2006) și Kawhi Leonard (1.596 puncte în sezonul 2018-2019). Kawhi Leonard, în prezent la Los Angeles Clippers, a evoluat un sezon la Toronto, în anul în care clubul canadian a câștigat singurul său titlu din istorie.

Transferul la Toronto a reprezentat o relansare a carierei pentru Ingram, care se anunța a fi un superstar la momentul debutului. Acesta s-a mutat la Toronto, după o perioadă dificilă la New Orleans Pelicans, marcată de accidentări și inconsistență.

În noul său rol, acesta a devenit principalul marcator al echipei, cu o medie de 21,3 puncte pe meci, și a obținut a doua selecție All-Star din carieră.

De asemenea, în urma succesului, antrenorul echipei Darko Rajakovic a ajuns la victoria cu numărul 100 din carieră.

Raptors continuă lupta pentru calificarea directă în play-off, ocupând locul 5 în Conferința de Est, cu un bilanț de 45 de victorii și 35 de înfrângeri.