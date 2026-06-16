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Campionatul Mondial 2026: Franța – Senegal 3-1

Datorită lui Kylian Mbappé, care a marcat de două ori, și apoi lui Bradley Barcola, Franța a obținut o victorie (3-1) împotriva Senegalului la New Jersey.
Campionatul Mondial 2026: Franța – Senegal 3-1
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
17 iun. 2026, 00:57, Sport
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Grupa I la CM 2026 s-a deschis prin Franța – Senegal, prima provocare la Mondial pentru Franța lui Deschamps, considerată favorita numărul unu la trofeu. Francezii s-au impus în fața Senegalului cu scorul de 3-1.

Kylian Mbappé a marcat de două ori, Bradley Barcola a adăugat încă un gol, iar Franța și-a revenit după o primă repriză surprinzător de slabă și a învins Senegalul cu 3-1 marți, în primul meci, relatează AP.

Mbappé a avut 14 atingeri în prima repriză, cele mai puține dintre toți jucătorii, apoi și-a arătat strălucirea când a adus Les Bleus în avantaj în minutul 66.

Barcola a intrat în minutul 80 și a dublat avantajul două minute mai târziu.

Atacantul senegalez Ibrahim Mbaye a redus diferența cu un șut în unghi în minutul cinci al prelungirilor. Mbappé a înscris apoi un gol spectaculos de la distanță un minut mai târziu, peste brațul întins al lui Mendy și chiar sub transversală.

Încercând să ajungă la a treia finală consecutivă a Cupei Mondiale, Franța va juca împotriva Irakului luni, la Philadelphia, apoi va încheia Grupa I pe 26 iunie împotriva Norvegiei, la Foxborough, Massachusetts. Senegalul întâlnește Norvegia luni, pe MetLife Stadium, și va termina prima rundă împotriva Irakului, la Toronto.

Din grupa I fac parte Franța, Senegal, Norvegia și Irak.

Merg mai departe în 16-imi toate locurile 1 și 2 din clasamentul final al fiecărei grupe, plus cele mai bune 8 locuri trei din totalul de 12. La egalitate de puncte în grupă se aplică, în ordine, drept criterii de departajare

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