Campionatul Mondial de handbal feminin 2025, la momentul startului. Programul complet

România debutează joi la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025, urmând să întâlnească echipa Croației. Reprezentativa Românieu a fost prezentă la toate edițiile competiției mondiale.
La ediția din 2025, Norvegia pornește ca mare favorită, după ce a cucerit aurul olimpic și european în 2024, în timp ce Franța încearcă și își apere titlul mondial, obținut în 2023.
Primele trei clasate din fiecare grupă vor avansa în grupele principale, iar meciurile din sferturi, semifinale și finală se vor disputa în Țările de Jos.
Grupele Campionatului Mondial de handbal feminin 2025:
Grupa A (Rotterdam): Danemarca, România, Japonia, Croația
Grupa B (‘s-Hertogenbosch): Ungaria, Elveția, Senegal, Iran
Grupa C (Stuttgart): Germania, Serbia, Islanda, Uruguay
Grupa D (Trier): Muntenegru, Spania, Insulele Feroe, Paraguay
Grupa E (Rotterdam): Olanda, Austria, Argentina, Egipt
Grupa F (‘s-Hertogenbosch): Franța, Polonia, Tunisia, China
Grupa G (Stuttgart): Suedia, Brazilia, Cehia, Cuba
Grupa H (Trier): Norvegia, Angola, Coreea de Sud, Kazahstan
Grupa A (Rotterdam):
27 noiembrie, 19:00 » România – Croația
27 noiembrie, 21:30 » Danemarca – Japonia
29 noiembrie, 19:00 » România – Japonia
29 noiembrie, 21:30 » Croația – Danemarca
1 decembrie, 19:00 » Japonia – Croația
1 decembrie, 21:30 » Danemarca – România
Grupa B (‘s-Hertogenbosch):
27 noiembrie, 19:00 » Elveția – Iran
27 noiembrie, 21:30 » Ungaria – Senegal
29 noiembrie, 19:00 » Elveția – Senegal
29 noiembrie, 21:30 » Iran – Ungaria
1 decembrie, 19:00 » Senegal – Iran
1 decembrie, 21:30 » Ungaria – Elveția
Grupa C (Stuttgart):
26 noiembrie, 19:00 » Germania – Islanda
26 noiembrie, 21:30 » Serbia – Uruguay
28 noiembrie, 19:00 » Uruguay – Germania
28 noiembrie, 21:30 » Serbia – Islanda
30 noiembrie, 16:30 » Islanda – Uruguay
30 noiembrie, 19:00 » Germania – Serbia
Grupa D (Trier):
26 noiembrie, 19:00 » Spania – Paraguay
26 noiembrie, 21:30 » Muntenegru – Insulele Feroe
28 noiembrie, 19:00 » Paraguay – Muntenegru
28 noiembrie, 21:30 » Spania – Insulele Feroe
30 noiembrie, 16:30 » Insulele Feroe – Paraguay
30 noiembrie, 19:00 » Muntenegru – Spania
Grupa E (Rotterdam):
28 noiembrie, 19:00 » Austria – Egipt
28 noiembrie, 21:30 » Olanda – Argentina
30 noiembrie, 19:00 » Austria – Argentina
30 noiembrie, 21:30 » Egipt – Olanda
2 decembrie, 19:00 » Argentina – Egipt
2 decembrie, 21:30 » Olanda – Austria
Grupa F (‘s-Hertogenbosch):
28 noiembrie, 19:00 » Polonia – China
28 noiembrie, 21:30 » Franța – Tunisia
30 noiembrie, 16:30 » Polonia – Tunisia
30 noiembrie, 19:00 » China – Franța
2 decembrie, 19:30 » Tunisia – China
2 decembrie, 22:00 » Franța – Polonia
Grupa G (Stuttgart):
27 noiembrie, 19:00 » Brazilia – Cuba
27 noiembrie, 21:30 » Suedia – Cehia
29 noiembrie, 19:00 » Brazilia – Cehia
29 noiembrie, 21:30 » Cuba – Suedia
1 decembrie, 19:00 » Cehia – Cuba
1 decembrie, 21:30 » Suedia – Brazilia
Grupa H (Trier):
27 noiembrie, 19:00 » Angola – Kazahstan
27 noiembrie, 21:30 » Norvegia – Coreea de Sud
29 noiembrie, 19:00 » Angola – Coreea de Sud
29 noiembrie, 21:30 » Kazahstan – Norvegia
1 decembrie, 19:00 » Coreea de Sud – Kazahstan
1 decembrie, 21:30 » Norvegia – Angola