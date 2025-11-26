Campionatul Mondial de handbal feminin 2025, la momentul startului. Programul complet

România debutează joi la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025, urmând să întâlnească echipa Croației. Reprezentativa Românieu a fost prezentă la toate edițiile competiției mondiale.

La ediția din 2025, Norvegia pornește ca mare favorită, după ce a cucerit aurul olimpic și european în 2024, în timp ce Franța încearcă și își apere titlul mondial, obținut în 2023.

Primele trei clasate din fiecare grupă vor avansa în grupele principale, iar meciurile din sferturi, semifinale și finală se vor disputa în Țările de Jos.

Grupele Campionatului Mondial de handbal feminin 2025:

Grupa A (Rotterdam): Danemarca, România, Japonia, Croația

Grupa B (‘s-Hertogenbosch): Ungaria, Elveția, Senegal, Iran

Grupa C (Stuttgart): Germania, Serbia, Islanda, Uruguay

Grupa D (Trier): Muntenegru, Spania, Insulele Feroe, Paraguay

Grupa E (Rotterdam): Olanda, Austria, Argentina, Egipt

Grupa F (‘s-Hertogenbosch): Franța, Polonia, Tunisia, China

Grupa G (Stuttgart): Suedia, Brazilia, Cehia, Cuba

Grupa H (Trier): Norvegia, Angola, Coreea de Sud, Kazahstan

Programul complet al fazei grupelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025:

Grupa A (Rotterdam):

27 noiembrie, 19:00 » România – Croația

27 noiembrie, 21:30 » Danemarca – Japonia

29 noiembrie, 19:00 » România – Japonia

29 noiembrie, 21:30 » Croația – Danemarca

1 decembrie, 19:00 » Japonia – Croația

1 decembrie, 21:30 » Danemarca – România

Grupa B (‘s-Hertogenbosch):

27 noiembrie, 19:00 » Elveția – Iran

27 noiembrie, 21:30 » Ungaria – Senegal

29 noiembrie, 19:00 » Elveția – Senegal

29 noiembrie, 21:30 » Iran – Ungaria

1 decembrie, 19:00 » Senegal – Iran

1 decembrie, 21:30 » Ungaria – Elveția

Grupa C (Stuttgart):

26 noiembrie, 19:00 » Germania – Islanda

26 noiembrie, 21:30 » Serbia – Uruguay

28 noiembrie, 19:00 » Uruguay – Germania

28 noiembrie, 21:30 » Serbia – Islanda

30 noiembrie, 16:30 » Islanda – Uruguay

30 noiembrie, 19:00 » Germania – Serbia

Grupa D (Trier):

26 noiembrie, 19:00 » Spania – Paraguay

26 noiembrie, 21:30 » Muntenegru – Insulele Feroe

28 noiembrie, 19:00 » Paraguay – Muntenegru

28 noiembrie, 21:30 » Spania – Insulele Feroe

30 noiembrie, 16:30 » Insulele Feroe – Paraguay

30 noiembrie, 19:00 » Muntenegru – Spania

Grupa E (Rotterdam):

28 noiembrie, 19:00 » Austria – Egipt

28 noiembrie, 21:30 » Olanda – Argentina

30 noiembrie, 19:00 » Austria – Argentina

30 noiembrie, 21:30 » Egipt – Olanda

2 decembrie, 19:00 » Argentina – Egipt

2 decembrie, 21:30 » Olanda – Austria

Grupa F (‘s-Hertogenbosch):

28 noiembrie, 19:00 » Polonia – China

28 noiembrie, 21:30 » Franța – Tunisia

30 noiembrie, 16:30 » Polonia – Tunisia

30 noiembrie, 19:00 » China – Franța

2 decembrie, 19:30 » Tunisia – China

2 decembrie, 22:00 » Franța – Polonia

Grupa G (Stuttgart):

27 noiembrie, 19:00 » Brazilia – Cuba

27 noiembrie, 21:30 » Suedia – Cehia

29 noiembrie, 19:00 » Brazilia – Cehia

29 noiembrie, 21:30 » Cuba – Suedia

1 decembrie, 19:00 » Cehia – Cuba

1 decembrie, 21:30 » Suedia – Brazilia

Grupa H (Trier):

27 noiembrie, 19:00 » Angola – Kazahstan

27 noiembrie, 21:30 » Norvegia – Coreea de Sud

29 noiembrie, 19:00 » Angola – Coreea de Sud

29 noiembrie, 21:30 » Kazahstan – Norvegia

1 decembrie, 19:00 » Coreea de Sud – Kazahstan

1 decembrie, 21:30 » Norvegia – Angola