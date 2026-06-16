Care sunt posibilii adversari ai U Cluj în primul tur din UEFA Europa League

Universitatea Cluj revine în a doua competiție europeană la 54 de ani de la participarea în ceea ce se numea atunci Cupa UEFA. După prezența în stagiunea trecută a Conference League, este prima dată când U Cluj va bifa două sezoane la rând în cupele europene. Adversarul din primul tur I al UEFA Europa League va fi stabilit marți, 16 iunie, în urma tragerii la sorți de la Nyon, programată pentru ora 18:00.

U Cluj face parte din urna non-capilor de serie, iar viitorul adversar va fi ales dintr-un număr de șase echipe. Iată posibilii adversari prezentați de site-ul oficial al Universității Cluj:

Ferencváros Budapesta

Detronată de Gyor după șapte titluri consecutive, echipa din capitala Ungariei este cotată la peste 45 de milioane de către site-ul de specialitate Transfermarkt și vine după un sezon important la nivelul competițiilor europene. În preliminariile UEFA Champions League le-a învins pe Noah și Ludogorets și a cedat, la limită, în play-off, în dubla cu un alt posibil adversar al „studenților”, Qarabag, continuându-și parcursul în a doua competiție continentală. În faza ligii UEFA Europa League, a obținut nu mai puțin de patru succese, cu Genk (1-0), Red Bull Salzburg (3-2), Ludogorets (3-1) și Rangers (2-1), cărora li se adaugă remizele cu Viktoria Plzen, Fenerbahce și Panathinaikos, toate cu scorul de 1-1. Singura înfrângere, cea cu Nottingham Forest (0-4) nu a putut împiedica echipa maghiară să ocupe un loc calificabil în șaisprezecimi, și anume locul 12, care i-a adus o întâlnire inedită, din nou cu Ludogorets, după „dubla” din preliminariile Champions League și partida din grupă. Ferencváros a avut iar câștig de cauză, s-a impus cu 3-2 la general și a avansat în optimi, unde parcursul formidabil a fost oprit de portughezii de la Braga (2-4, la general).

FK Qarabağ

Cu o asecensiune remarcabilă pe plan european în ultimii ani, formația azeră vine în aceste preliminarii după un sezon de referință pe plan european, în care a ajuns în faza ligii a UEFA Champions League, dar, totodată, din postura de vicecampioană, la finalul primei stagiuni din ultimele cinci în care nu a cucerit titlul, adjudecat de Sabah Baku. Înainte de a o elimina pe Ferencváros, cum am menționat anterior, FK Qarabağ, cotată la 26,10 milioane de euro, a mai trecut de Shelbourne (4-0, la general) și Shkendija (6-1, la general), pentru a avea șansa de a accede pe principală scenă fotbalistică inter-cluburi. Drumul azerilor în grupa prelungită de Champions League a început cum nu se putea mai bine, cu o victorie pe Da Luz, în fața celor de la Benfica, venită după ce trupa lui Mourinho avea 2-0 încă din minutul 16. În runda secundă, visul a continuat, iar FK Qarabağ a trecut pe teren propriu, cu 2-0, de Copenhaga, pentru ca în a treia etapă să vină, însă, și prima înfrângere, 1-2 în Țara Bascilor, împotriva lui Athletic Bilbao. A urmat un alt rezultat de referință pentru echipa azeră, 2-2 în fața mult mai galonatului club englez, Chelsea Londra. Mirajul a dispărut în următoarele două meciuri, Napoli (2-0) și Ajax (4-2) fiind echipele care s-au impus în fața posibilului nostru adversar. Chiar și așa, Qarabağ a făcut un pas uriaș către fazele eliminatorii după ce a câștigat duelul cu eintracht Frankfurt (3-2), iar înfrângerea dură de pe Anfield (0-6) nu a mai putut schimba deznodământul: azerii s-au calificat în șaisprezecimile Champions League, încheiind faza ligii pe locul al 22-lea. Adversarul a venit tot din Premier League și s-a dovedit prea puternic, Newcastle câștigând fără probleme „dubla”, cu scorul general de 9-3.

Sheriff Tiraspol

La mai puțin de cinci ani de la „Minunea de pe Bernabeu”, în care molodvenii s-au impus cu 2-1 împotriva celui mai galonat club din istoria fotbalului, Real Madrid, Sheriff cunoaște o ușoară scădere pe plan european. Evaluată la șapte milioane de euro, formația din Tiraspol a obținut biletele pentru UEFA Europa League după ce a câștigat Cupa Moldovei, în urma unei finale cu Zimbru Chișinău. Vicecampioană în stagiunea 2025-2026, parcursul din același sezon din cupele europene nu a fost unul prea îndelungat. În aceeași fază a competiției, turul I din Europa League, Sheriff a trecut cu 5-2 la general de Priștina, dar a fost ulterior eliminată de Utrecht (2-7, la general) și „retrogradată” în Conference League, unde a fost învinsă de Anderlecht Bruxelles (1-4, la general).

Dinamo Kiev

Cu o valoare estimată la 84 de milioane, echipa din Kiev a fost salvată de Cupa Ucrainei, pe care a cucerit-o după o pauză de cinci ani, întrucât sezonul intern nu a fost deloc reușit, încheiat abia pe poziția a patra. Campioană în ediția 2024-2025 a întrecerii interne, Dinamo Kiev și-a început parcursul european al stagiunii precedente în turul 2 al UEFA Champions League, unde a trecut cu un dublu 3-0 de Hamrun, din Malta. Surpriza a venit însă în runda a treia a preliminariilor, în care ucrainienii, care au în lot jucători precum Mykola Shaparenko sau Andriy Yarmolenko, nu au reușit să marcheze în fața revelației Pafos (0-3, la general) și și-au continuat parcursul în Europa League, dar au cedat și acolo, cu 2-3 împotriva israelienilor de la Maccabi Tel Aviv și s-au văzut nevoiți să se mulțumească cu grupa de Conference League. În faza ligii a celei de-a treia competiții, Dinamo Kiev s-a clasat abia pe locul 27, cu șase puncte din șase partide. Au debutat cu două eșecuri dure, 0-2 cu Crystal Palace și 0-3 cu Samsunspor. A urmat o victorie de moral cu Zrjnski (6-0), dar și o înfrângere la Nicosia, cu Omonia (0-2), pentru ca în ultimele două runde ucrainienii să cedeze pe terenul Fiorentinei (1-2) și să se impună, într-un meci fără miză pentru ei, cu Noah (2-0).

Hajduk Split

Cunoscută pentru fanii săi pătimași, echipa croată a obținut calificarea în preliminariile UEFA Europa League din postura de vicecampioană. Cu nume importante în componența lotului, precum Ante Rebic sau Marko Livaja, Hajduk este cotată la 37,15 milioane de euro și vizează un parcurs european mai lung, după ce, în stagiunea precedentă, a părăsit prematur preliminariile UEFA Conference League, în turul al treilea, unde a fost învinsă de albanezii de la Dinamo City (3-4, la general), după ce trecuse, cu emoții, de Zira (3-2, la general), din Azerbaidjan.

CSKA Sofia

Formația din capitala țării vecine a încheiat ultima în grupa de campionat din întrecerea bulgară, mai exact pe locul al patrulea, dar și-a câștigat locul în preliminarii, asemenea celor de la Sheriff și Dinamo Kiev, grație Cupei, pe care a câștigat-o la lovituri de departajare în fața lui Lokomotiv Plovdiv. CSKA, cu un lot evaluat la 24 de milioane de euro, revine astfel în cupele europene după o absență de două sezoane, ultima participare datând din stagiunea 2023-2024, când a fost eliminată de Sepsi Sfântu Gheorghe (0-6, la general).

Manșa tur este programată pentru data de 9 iulie, urmând ca returul să aibă loc o săptămână mai târziu, în data de 16.