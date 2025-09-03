Carlos Alcaraz, după calificarea în semifinalele US Open: Un meci aproape perfect

În conferința de presă, adversarul său, Jiri Lehecka, a spus că l-a întâlnit pe „Carlos Alcaraz al Grand Slam-urilor”. Întrebat despre această apreciere, Alcaraz a răspuns: „Este plăcut să aud astfel de cuvinte din partea adversarului meu. Astăzi am reușit cu adevărat un meci aproape perfect. Mai sunt două trepte de urcat acum, vedem ce va fi. Oricum, mă simt foarte bine și sunt dornic să merg până la capăt”.

Aceasta este a treia calificare consecutivă a lui Alcaraz în semifinalele unui turneu de Grand Slam în acest sezon.

Referitor la serviciul său, care s-a îmbunătățit mult în ultimele luni, spaniolul a declarat: „Am progresat mult. La fiecare antrenament, la fiecare meci, am încercat să mă simt mai confortabil, să servesc bine cu un procentaj bun, ceea ce este foarte important pentru mine. Dificultatea tenisului este că poți servi foarte bine într-o zi și foarte slab a doua zi. Obiectivul meu este să mențin nivelul de concentrare la serviciu, să repet aceeași mișcare și să obțin o senzație bună. Până acum, serviciul m-a ajutat foarte mult și sper să continui să-l îmbunătățesc”.

„Ceea ce se întâmplă între puncte este foarte important. Practic, joci două meciuri în același timp: unul în schimburile de puncte și altul în ceea ce se întâmplă între ele. Trebuie să arăți adversarului că ești în formă, că poți continua două, trei ore, să faci raliuri lungi. Trebuie să creadă că va fi foarte greu pentru el. De aceea merg între puncte cu această atitudine, ca și cum aș fi într-o formă fizică excelentă. Consider că este important să arăți adversarului că va trebui să muncească și să alerge mult dacă vrea să mă învingă”, a încheiat spaniolul.