Charalambous: FCSB nu se oprește după victoria cu U Cluj. Încercăm un record de puncte

FCSB a ajuns la o cifră incredibilă: 22 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, 15 victorii și 7 egaluri, potrivit Gândul.

„Ca să o pui în dificultate pe FCSB ai nevoie să ții de minge. Nu poți după 4-5 pase consecutive să dai mingea adversarului. S-a văzut clar diferența de valoare și de calitate. La FCSB s-a văzut că sunt ani mulți în care s-au investit bani foarte mulți. În timp se construiește o echipă competitivă și valoroasă. E clar că e o diferență mare între noi și FCSB. Nu pot să fiu supărat, jucătorii și-au dorit, au alergat, dar s-a văzut clasa adversarilor. S-a văzut calitatea unor jucători. Au una sau două oportunități și găsesc imediat soluții pentru ultima pasă, au și execuții. E diferență mare. Acum mă interesează ce vrem să facem noi în campionatul următor, ce investiții suntem capabili să facem. Sunt multe evaluări de făcut pentru că sunt și alte așteptări pentru campionatul următor. Trebuie să fim atenți. Se încearcă să se găsească buget și pentru achiziții de jucători, oamenii se străduiesc, vedem ce se va întâmpla”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău după meci.

„Vrem să reușim un record de puncte”

„Am văzut ce distracție a fost aseară, nu mă gândeam că vor arăta atât de bine astăzi. Au fost serioși, concentrați. Au jucat un fotbal foarte frumos, mai ales în repriza a doua. Nu mai am cuvinte să-i laud. Am văzut că erau mulți suporteri în tribune, nu doar în partea galeriei. Acești băieți au arătat seriozitate, responsabilitate. Asta e cel mai important pentru mine. Vreau să vorbesc despre Ștefănescu. Mereu spun că ceea ce meriți să primești, vei primi. S-a antrenat în fiecare zi. El este un exemplu pentru mulți alți jucători. Nu mă așteptam la o asemenea atitudine a jucătorilor în acest meci. Am câștigat matematic campionatul, trebuie să fim serioși, suntem o echipă mare. E normal. Totodată, vrem să reușim un record de puncte, vom încerca acest lucru. Mentalitatea o demonstrezi atunci când ai câștigat deja campionatul, nu doar în lupta pentru titlu. Mulțumim fanilor, felicit toate echipele din campionat, toți antrenorii. Le mulțumesc tuturor din acest club. Toată lumea dă totul în fiecare zi, iar rezultatul se vede pe teren”, a declarat Elias Charalambous după meci.