Europa League: FCSB întoarce rezultatul în partida cu campioana din Kosovo

Partida FCSB-Drita s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2. Atacantul oaspeților Veton Tusha a deschis scorul în minutul 7, iar colegul său de echipă, Arb Manaj, a dublat avantajul în minutul 50.

Bucureștenii au revenit în opt minute. Au înscris prin Daniel Bârligea în minutul 64 și au egalat prin golul lui Daniel Grahovac în minutul 72. FCSB a dat lovitura în prelungirile partidei atunci când Denis Politic a obținut o lovitură de la 11 metri. Daniel Bârligea a executat și a înscris.

Returul se va desfășura în Kosovo. Echipa care se va califica va întâlni în play-off-ul Europa League formația scoțiană Aberdeen. Echipa învinsă în dubla FCSB-Drita va evolua în play-off-ul UEFA Conference League împotriva câștigătoarei dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia).