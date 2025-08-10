Superliga. Universitatea Craiova vrea să continue seria bună, FCSB încearcă să iasă din criză

Universitatea Craiova-FC Hermannstadt și FCSB-Unirea Slobozia sunt partidele de duminică din etapa a 5-a a Superligii de fotbal. Oltenii vor să continue seria de rezultate bune din acest sezon, campionii încearcă să iasă din criză.

Două dintre reprezentantele României în cupele europene joacă duminică în competiția internă. Este vorba despre Universitatea Craiova și FCSB care joi au disputat prima manșă a turului 3 din Europa League și UEFA Conference League.

Duminică, Universitatea va juca pe teren propriu cu FC Hermannstadt. Partida va începe la ora 18.30. În primele patru etape oltenii au obținut 10 puncte din trei victorii și un rezultat de egalitate. Ardelenii stau mai prost. Au doar trei puncte în primele patru meciuri.

FCSB va juca tot pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Startul meciului va fi la ora 21.30. Ambele formații au adunat doar patru puncte fiecare în noul sezon.

Tot în Superliga de fotbal, sâmbătă s-au disputat meciurile UTA Arad-Farul Constanța, scor 2-1, și U Cluj-Petrolul Ploiești, scor 1-1.

Vineri, în prima partidă a etapei a V-a, Dinamo a învins în deplasare formația Metaloglobus cu 1-0.