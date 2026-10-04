China Open: Aryna Sabalenka, eliminată în două seturi în turul al treilea

Aryna Sabalenka, numărul 2 mondial, a fost eliminată, duminică, în turul al treilea de la China Open, în două seturi, de jucătoarea cehă Nikola Bartunkova.

Bartunkova, care se află pe locul 34 în clasamentul WTA, a învins-o pe deținătoarea a patru titluri de Grand Slam cu 6-4, 6-3. Meciul dintre cele două a durat puțin peste o oră și jumătate.

Eliminarea Arynei Sabalenka vine după ce sâmbătă, Elena Rybakina, proaspăt numită numărul 1 mondial, a fost eliminată din turneu.

Jucătoarea din Belarus, în vârstă de 28 de ani, nu a trecut niciodată de sferturile de finală la acest turneu.

„În primul rând, m-am concentrat pe mine însămi, să rămân calmă. Iar Aryna, e grozavă, e o legendă, e campioană de Grand Slam. Așa că, da, sunt foarte fericită că am câștigat meciul… Nu sunt genul de fată care sărbătorește prea mult.”, a spus Bartunkova, potrivit ABC News.

Bartunkova o va întâlni în continuare pe Sinja Kraus, din Austria, în vârstă de 24 de ani, care a învins-o mai devreme pe Dayana Yastremska cu 6-1, 6-4.

În același timp, duminică, pe tabloul masculin de la Beijing, Alexander Zverev, principalul favorit al turneului ATP 500, îl va întâlni pe Novak Djokovic în sferturile de finală.