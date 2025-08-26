Ciclism. Dorian Godon, campionul Franței, semnează cu INEOS Grenadiers

Ciclistul francez Dorian Godon, campion național al Hexagonului în cursa de ciclism pe șosea, a semnat un contract pe trei ani cu echipa INEOS Grenadiers, potrivit anunțului oficial al grupării făcut marți.

În vârstă de 29 de ani, Godon a cucerit titlul național la Les Herbiers în iunie 2025 și deține în palmares victorii la Brabantse-Pijl și Giro del Veneto în 2023, două triumfuri la Paris-Camembert și mai multe etape câștigate în carieră.

Directorul de performanță al echipei, Dr. Scott Drawer, a declarat că Godon aduce „inteligenta tactică și robustețea necesară pentru cursele dificile, plus viteza de finalizare”, contribuind la valorea echipei pe întreg calendarul competițional.

„Este o onoare să semnez cu INEOS Grenadiers. Pentru mine, acest lucru înseamnă foarte mult – și semnarea unui contract pe mai mulți ani este un adevărat semn de încredere, pe care îl apreciez profund. Simt că începe un nou capitol interesant în cariera mea și sunt gata să profit la maximum de această oportunitate. Vreau să fac tricoul de campion al Franței să strălucească”, a declarat Godon.