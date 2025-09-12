Ciclism. Seth Dunwoody câștigă etapa a treia din Turul României. Românul Răileanu sosește al treilea

Ciclistul irlandez Seth Dunwoody (Bahrain Victorious) a câștigat vineri etapa a treia din Turul României, impunându-se la sprint după o cursă extrem de rapidă, desfășurată între Brașov și Buzău, pe distanța de 180 km. Cristian Răileanu, din echipa națională a României, a sosit al treilea.

Dunwoody a fost urmat de britanicul Mattie Dodd (Tirol KTM Cycling Team), la o secundă, în vreme ce Răileanu a sosit al treilea, la trei secunde în urma învingătorului.

Etapa a durat aproape patru ore, iar viteza medie a învingătorului a fost de 45.16 km/h.

Dunwoody conduce în clasamentul pe puncte, cu 32 de puncte, dublu față de al doilea clasat, italianul Manuel Oioli (MBH Bank Ballan CSB).

De asemenea, ciclistul irlandez este pe primul loc și în ierarhia King of the Mountain, cu 30 de puncte.

În clasamentul general, italianul Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) conduce după trei etape.

Runda a patra va avea loc între Buzău și Slobozia, pe distanța de 212 kilometri.