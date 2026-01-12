Prima pagină » Sport » Ciclistul belgian Wout van Aert a revenit pe bicicletă la doar 10 zile după operația la gleznă

Ciclistul belgian Wout van Aert a revenit pe bicicletă la doar 10 zile după operația la gleznă

Ciclistul belgian Wout van Aert, triplu campion mondial la ciclocros și cu victorii de etapă în toate Marile Tururi, a revenit pe bicicletă la doar 10 zile după operația la gleznă.
Ciclistul belgian Wout van Aert a revenit pe bicicletă la doar 10 zile după operația la gleznă
27 July 2024, France, Paris: Belgian cyclist Wout van Aert rides on the track during the cycling men's individual time trial road of the Paris 2024 Olympic Games. Photo: Jan Woitas/dpa
Petre Apostol
12 ian. 2026, 17:33, Sport

Ciclistul belgian Wout van Aert a reluat antrenamentele pe șosea la doar zece zile după intervenția chirurgicală suferită în urma fracturii de gleznă, demonstrând o recuperare rapidă și încurajatoare.

Rutierul echipei Visma–Lease a Bike s-a accidentat la începutul lunii ianuarie, în timpul cursei Exactcross de la Mol, după o căzătură pe un sector de asfalt acoperit complet de zăpadă.

Wout Van Aert a publicat luni, pe contul său de Strava, primul antrenament de după operație, o ieșire de 33 de kilometri, pe care a intitulat-o sugestiv „Victoria de luni”.

Chiar dacă a fost primul contact cu bicicleta după intervenție, campionul belgian a reușit să stabilească un record personal pe segmentul Heidereef Climb, semn că starea sa fizică este în progres.

Accidentarea s-a produs în duel cu marele său rival, Mathieu van der Poel, iar deși Van Aert a încercat să continue cursa, durerile l-au obligat să abandoneze. Ulterior, echipa a confirmat necesitatea operației, care a decurs cu succes.

Fractura a pus capăt sezonului său de ciclocros.

Se preconizează că Van Aert, câștigătorul Milan-San Remo în 2020, își va face revenirea în competiție pe 7 martie, la Strade Bianche, înainte de a continua cu clasicele din Flandra.

Un nou control medical pentru belgian este programat marți, înaintea ceremoniei de prezentare a echipei Visma–Lease a Bike pentu sesonul 2026, aflată în stagiu la La Nucia.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
Gandul
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor