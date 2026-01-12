Ciclistul belgian Wout van Aert a revenit pe bicicletă la doar 10 zile după operația la gleznă

Ciclistul belgian Wout van Aert a reluat antrenamentele pe șosea la doar zece zile după intervenția chirurgicală suferită în urma fracturii de gleznă, demonstrând o recuperare rapidă și încurajatoare.

Rutierul echipei Visma–Lease a Bike s-a accidentat la începutul lunii ianuarie, în timpul cursei Exactcross de la Mol, după o căzătură pe un sector de asfalt acoperit complet de zăpadă.

Wout Van Aert a publicat luni, pe contul său de Strava, primul antrenament de după operație, o ieșire de 33 de kilometri, pe care a intitulat-o sugestiv „Victoria de luni”.

Chiar dacă a fost primul contact cu bicicleta după intervenție, campionul belgian a reușit să stabilească un record personal pe segmentul Heidereef Climb, semn că starea sa fizică este în progres.

Accidentarea s-a produs în duel cu marele său rival, Mathieu van der Poel, iar deși Van Aert a încercat să continue cursa, durerile l-au obligat să abandoneze. Ulterior, echipa a confirmat necesitatea operației, care a decurs cu succes.

Fractura a pus capăt sezonului său de ciclocros.

Se preconizează că Van Aert, câștigătorul Milan-San Remo în 2020, își va face revenirea în competiție pe 7 martie, la Strade Bianche, înainte de a continua cu clasicele din Flandra.

Un nou control medical pentru belgian este programat marți, înaintea ceremoniei de prezentare a echipei Visma–Lease a Bike pentu sesonul 2026, aflată în stagiu la La Nucia.