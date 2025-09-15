Clasamentul WTA. Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată româncă

Jaqueline Cristian rămâne jucătoarea din România cu cea mai bună poziţie în clasamentul WTA. Jucătoarea ocupă, în acest moment, locul 41 după o urcare de două poziţii, cu 1.281 puncte.

Sorana Cîrstea se află în continuare pe locul 66, cu 998 puncte.

Gabriela Ruse se regăsește în Top 100, urcând un loc până pe 95, cu 779 puncte.

Irina Begu a pierdut şase locuri şi se situează pe 115, cu 679 puncte.

Anca Todoni a coborât tot şase poziţii şi se află pe 120, cu 660 puncte.

Miriam Bulgaru a ieşit din Top 200, după ce a pierdut 64 de locuri şi este acum pe 232, cu 297 puncte.

Arina Sabalenka rămâne lider în clasament, mai ales după victoria sa de la US Open 2025, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek ocupă poziţia a doua, cu 7.933 puncte.

Jucătoarea americană Coco Gauff se află pe locul 3 în Clasamentul WTA, cu 7.874 puncte.

Top 5 în Clasament se încheie cu americanca Amanda Anisimova, care are 5.159 puncte, şi cu rusoaica Mirra Andreeva, cu 4.793 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată româncă, pe locul 56, menţinându-şi poziţia, cu 1.504 puncte.