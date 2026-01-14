WTA Adelaide. Jaqueline Cristian o elimină pe Kasatkina și avansează în sferturile de finală

Meciul din optimile turneului WTA Adelaide a durat 1 oră și 31 de minute. Cristian s-a impus printr-un joc agresiv la retur și o eficiență superioară la punctele importante.

A fost prima victorie a jucătoarei române în duelurile cu Daria Kasatkina, din patru confruntări.

Cea mai bine clasată româncă din circuitul WTA a reușit 2 ași, a comis 3 duble greșeli și a convertit 4 din 6 mingi de break.

De cealaltă parte, Kasatkina a avut 8 duble greșeli.

Cristian a dominat clar la retur, câștigând 56,1% din totalul punctelor (60/107) și 63,2% dintre punctele pe retur. Adversara sa a avut dificultăți pe serviciul doi (doar 11,8% puncte câștigate).

Prin acest succes, Jaqueline Cristian confirmă forma bună la începutul sezonului. Prezentă pe tabloul principal din calificări, a trecut, în primul tur, de rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 11 mondial.

Pentru un loc în semifinalele turneului WTA Adelaide, Cristian se va confrunta cu o altă reprezentantă a Australiei, Kimberly Birrell (locul 107 WTA).

Birrell a avansat în sferturi după ce Marketa Vondrousova (locul 34 WTA) s-a retras de la turneu, acuzând o accidentare la umărul stâng.

Cristian și Birrell s-au întâlnit de două ori în circuitul WTA până acum. Fiecare jucătoare are câte o victorie în meciurile directe.

Pentru prezența în sferturi, Jaqueline Cristian și-a asigurat un premiu de 33.470 de dolari și 108 puncte, grație cărora poate avansa pe locul 35 în clasamentul mondial.