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Cum ar putea noua minge a Cupei Mondiale 2026 să decidă soarta celor mai strânse meciuri

Mingea Trionda, folosită la Cupa Mondială 2026, a fost testată de oameni de știință în tuneluri aerodinamice și prin scanări cu laser. Cercetătorii au vrut să afle dacă noul design schimbă felul în care mingea zboară pe teren.
Cum ar putea noua minge a Cupei Mondiale 2026 să decidă soarta celor mai strânse meciuri
Andreea Tobias
19 iun. 2026, 16:25, Sport
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Meciul de deschidere Mexic – Africa de Sud a fost primul disputat cu mingea Trionda. Un grup de cercetători de la universități din SUA, Coreea de Sud și Japonia a urmărit atent acest meci. Ei studiaseră mingea timp de mai multe luni înainte de turneu, conform Science Focus.

Potrivit lui John Eric Goff, profesor la Universitatea Puget Sound din statul Washington, schimbările aduse mingii Trionda sunt surprinzător de mici. Cercetătorul a explicat că scopul este ca mingea să nu se comporte diferit pentru jucători, în ciuda noului design.

De ce mingea Jabulani din 2010 a fost o excepție

Echipa lui Goff a analizat și mingile folosite la ultimele patru Cupe Mondiale. Toate s-au comportat similar, cu o singură excepție: Jabulani, folosită în 2010 în Africa de Sud.

Potrivit lui Goff, Jabulani avea o suprafață prea netedă, ceea ce afecta modul în care zbura. Mingea avea tendința să se oprească brusc sau să devieze neașteptat în aer.

Cauza a fost numărul redus de panouri al mingii Jabulani, doar opt la număr. Cusăturile puține creau un flux de aer asimetric atunci când mingea nu se rotea suficient.

Cum a fost rezolvată problema la Trionda

Mingea Trionda are doar patru panouri, mai puține decât Jabulani. Goff a explicat că acest lucru ar fi putut crea aceleași probleme de zbor imprevizibil.

Echipa de cercetători a folosit scanări cu laser pentru a măsura cusăturile mingii. Acestea s-au dovedit mai lungi, mai adânci și mai late decât cele ale mingii Jabulani.

Cusăturile, alături de canelurile și microtextura suprafeței, au fost proiectate special. Scopul lor este să mențină turbulențele din jurul mingii suficient de simetrice pentru un zbor previzibil.

Ce efect are noua textură la loviturile de mare viteză

Testele în tunelul aerodinamic au arătat și un efect secundar. Goff a precizat că rugozitatea mingii va crește rezistența aerodinamică la loviturile de mare viteză.

Loviturile de colț și loviturile libere, mai exact cele lungi și fără efect, ar putea avea o rază de acțiune puțin mai mică. Această diferență se compară cu mingile folosite la edițiile anterioare ale Cupei Mondiale.

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