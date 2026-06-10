Cupa Mondială: Ceremonii de deschidere pe fondul tensiunilor sociale în Mexic

Mexicul, care găzduiește turneul de fotbal împreună cu SUA și Canada, urmează să dea startul festivităților cu o ceremonie de inaugurare și un meci de deschidere joi, într-un eveniment plin de vedete.

Cupa Mondială vine într-un moment în care președinta Claudia Sheinbaum se află într-o situație politică delicată, navigând printr-o relație în deteriorare cu SUA în perioada premergătoare negocierilor comerciale din iulie, scandaluri politice și preocupări legate de securitate în urma unei explozii de violență într-un oraș gazdă în februarie.

Presiunea a continuat să crească pe măsură ce turiștii au invadat Mexico City, iar guvernul s-a confruntat cu o serie de critici din partea protestatarilor și a locuitorilor, care susțin că autoritățile au acordat prioritate competiției în detrimentul nevoilor sociale urgente ale națiunii latino-americane.

„Mexicul dorește să proiecteze lumii o imagine care nu corespunde întocmai cu realitatea”, a declarat Carlos Pérez Ricart, analist politic mexican la Centrul Mexican pentru Cercetare și Educație Economică.

Sărbătoare în Mexico City

Logo-ul FIFA, flori portocalii, mingi de fotbal uriașe și alte decorațiuni sportive împodobesc străzile din capitala Mexicului și din celelalte două orașe gazdă, Guadalajara și Monterrey.

Conform Federației Mexicane de Fotbal, competiția sportivă ar urma să aducă venituri de 3 miliarde de dolari pentru hoteluri, restaurante și locații sportive.

Inaugurarea de joi și meciul de deschidere, în care Mexicul va înfrunta Africa de Sud, sunt așteptate să atragă mai multă atenție decât restul competiției, având în vedere că supervedeta columbiană Shakira și o serie de alți artiști sunt programați să susțină spectacole.

Dacă totul decurge fără probleme, va fi o realizare importantă pentru Sheinbaum, a spus Pérez Ricart, arătând lumii că Mexicul este „modern și capabil să organizeze evenimente de mare impact”.

Protestele se intensifică în Mexico City

De luni de zile, autoritățile mexicane au întărit măsurile de securitate în încercarea de a calma îngrijorările, după câteva zile de violențe care au paralizat în februarie orașul Guadalajara, gazdă a Cupei Mondiale.

Se așteaptă ca peste 100.000 de soldați, marinari, membri ai Gărzii Naționale și ofițeri de poliție să fie mobilizați în cele trei orașe care găzduiesc meciuri, însă tensiunile sociale care au crescut de câteva săptămâni au reprezentat cel mai mare obstacol, în special în Mexico City.

Criticii din Mexic au afirmat că guvernul a cheltuit prea mulți bani și prea mult timp pentru a veni în întâmpinarea vizitatorilor străini, în detrimentul locuitorilor țării.

De mai bine de o săptămână, sindicatul profesorilor din țară a blocat drumurile și a dărâmat statuile dedicate Cupei Mondiale, în cadrul unei acțiuni anuale menite să obțină condiții de muncă mai bune.