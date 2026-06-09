De la „Panenka” la „parking the bus”. Expresiile din fotbal pe care fanii le vor aduce la Cupa Mondială

Una dintre cele mai cunoscute expresii din fotbalul englez este „squeaky bum time”, folosită pentru ultimele minute tensionate ale unui meci decisiv, scrie AP. Termenul a fost popularizat de legendarul antrenor Sir Alex Ferguson și descrie momentele în care jucătorii și suporterii trăiesc la maximum presiunea rezultatului. Expresia a devenit atât de populară încât a fost inclusă și în Oxford English Dictionary.

Atunci când o formație se apără cu aproape toți jucătorii în apropierea propriului careu, fanii spun că „a parcat autobuzul”. Expresia a fost făcută celebră de José Mourinho, care a acuzat în 2004 o echipă adversă că s-a apărat atât de mult încât „și-a pus autobuzul în fața porții”. Astăzi, termenul este folosit la nivel mondial pentru a descrie strategiile ultra-defensive.

De la „false 9” la „nutmeg”

Un „false 9” este atacantul care nu rămâne fix în centrul ofensivei, ci coboară spre mijlocul terenului pentru a crea spații și confuzie în apărarea adversă. Lionel Messi a devenit unul dintre cei mai cunoscuți jucători care au perfecționat acest rol. La polul opus se află „nutmeg”, unul dintre cele mai spectaculoase driblinguri din fotbal, realizat atunci când mingea este trimisă printre picioarele adversarului. În multe țări, astfel de faze sunt considerate adevărate umilințe sportive.

Goluri de colecție și ratări incredibile. Ce este o „Panenka”

Suporterii folosesc termenul „worldie” pentru golurile spectaculoase, de regulă șuturi care ajung direct în vinclu și merită să fie revăzute de nenumărate ori. În schimb, atunci când un atacant ratează o ocazie uriașă din fața porții, se spune că a ratat un „sitter”, adică o șansă care părea imposibil de irosit.

Puține execuții sunt mai curajoase decât o „Panenka”. Termenul provine de la fotbalistul ceh Antonín Panenka, care a executat astfel penalty-ul decisiv din finala Campionatului European din 1976. În loc să șuteze puternic, el a trimis mingea ușor pe centru, mizând pe faptul că portarul se va arunca într-o parte. De atunci, orice penalty executat în același stil poartă numele său.

„Top bin” și „al 12-lea jucător”

În vocabularul fanilor, colțurile superioare ale porții sunt cunoscute drept „top bin”, adică locul ideal pentru un șut perfect. O altă expresie celebră este „al 12-lea jucător”, folosită pentru a descrie impactul suporterilor asupra unei echipe. Deși pe teren sunt doar 11 fotbaliști, antrenorii și jucătorii susțin adesea că atmosfera creată de fani poate influența decisiv rezultatul unui meci.

Deși provin din culturi și limbi diferite, multe dintre aceste expresii au depășit granițele țărilor în care s-au născut și au devenit parte a vocabularului internațional al fotbalului. La Cupa Mondială, ele vor fi auzite în tribune, în zonele dedicate fanilor și pe rețelele sociale, demonstrând încă o dată că fotbalul are propriul limbaj universal.