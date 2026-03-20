Dinamo câștigă derbiul cu Steaua din campionatul de baschet, după un coș marcat la ultima fază

Dinamo București a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului din campionatul național de baschet masculin și s-a impus, vineri seară, pe teren propriu, în derbiul cu Steaua București, la ultima fază a meciului contând pentru etapa a 24-a din Liga Națională.
Petre Apostol
20 mart. 2026, 20:34, Sport

Dinamo a întors un deficit de 16 puncte și a decis partida la ultima fază, prin coșul lui Jonathan Stark.

Deși Dinamo pornea ca mare favorită, având în vedere situația din clasament, Steaua a dominat prima parte a jocului. Echipa stelistă a preluat conducerea după un prim sfert excelent din punct de vedere defensiv, scor 22-11.

La pauza mare, Steaua conducea cu 41-33, menținându-se în avantaj și înaintea ultimului act, scor 68-60.

Echipa antrenată de Andrei Mandache a controlat ritmul și a profitat de startul slab al dinamoviștilor, care nu au marcat în primele minute ale meciului.

Finalul a aparținut însă formației pregătite de Zydrunas Urbonas, care a revenit treptat și a câștigat sfertul patru cu 21-12.

După mai multe schimbări de lider, Dinamo a trecut pentru prima dată în avantaj pe final. Steaua a replicat, revenind în frunte. Dar, la ultima posesie, Stark a pătruns și a marcat coșul victoriei, stabilind scorul final: 81-80.

La nivel individual, Radu Vîrnă a fost principalul marcator al gazdelor, cu 23 de puncte (100% la libere), urmat de Jonathan Stark, cu 21 de puncte și 8 pase decisive. Vyacheslav Bobrov a contribuit cu 15 puncte și 9 recuperări.

De partea cealaltă, Juwan Gray a încheiat cu 26 de puncte și 6 recuperări, iar Dame Adelekun a reușit un double-double (15 puncte, 12 recuperări). Kenny Dye a încheiat cu 15 puncte și 6 pase decisive.

În urma acestui succes, Dinamo ajunge la nouă victorii consecutive și urcă pe locul secund în clasament (16-7). Steaua, cu bilanț de 10-13, își reduce considerabil șansele de calificare în play-off, ocupând locul 9.

Tot vineri seară, CSU Sibiu a învins CSM Galați, în deplasare, cu scorul de 98-79, ajungând pe locul 6 (12-11). Gălățenii rămân fără victorie în actuala stagiune, situându-se pe ultima poziție.

