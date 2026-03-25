Directorul echipei care a dominat startul sezonului în Formula 1: Un start pozitiv. Dar, doar atât

„Am avut un start de sezon pozitiv, dar doar atât. În Australia și China am avut mai multe momente limită care ne-ar fi putut compromite weekendul”, a declarat Toto Wolff, într-un comunicat publicat miercuri de Mercedes Formula 1.

Mercedes a ocupat primele două poziții în ambele curse ale sezonului. George Russell a câștigat în Australia, iar Kimi Antonelli a bifat primul succes al carierei, în China.

Etapa a treia a sezonului marchează a 40-a ediție a Marelui Premiu al Japoniei. Disputat pe circuitul de la Suzuka, reprezintă una dintre cele mai emblematice curse din calendar.

Toto Wolff a subliniat și nivelul ridicat de imprevizibilitate din acest început de sezon, în contextul noilor reglementări tehnice.

„Fiecare weekend aduce un nou set de provocări, iar noi suntem concentrați pe progres. În momentul în care crezi că ai înțeles acest sport, de obicei ești contrazis”, a spus Wolff.

Referindu-se la Kimi Antonelli, care a obținut prima sa victorie în China, Wolff a transmis că succesul reprezintă doar începutul.

„Victoria lui din China este un moment important, dar este doar primul pas. Important este cum va construi mai departe. Îl vom susține în gestionarea așteptărilor care vin odată cu performanțele la cel mai înalt nivel”, a spus el.

În ceea ce privește cursa din Japonia, Wolff se așteaptă la un spectacol similar celor din primele etape ale sezonului.

„Sperăm că vom avea curse la fel de interesante ca în Melbourne și Shanghai. Suzuka este unul dintre cele mai mari circuite din lume, deși în ultimii ani depășirile au fost dificile. Noile reguli ar putea însă schimba acest lucru”, a conchis oficialul.

Totodată, echipa Mercedes va avea un design special pentru acest weekend, realizat în colaborare cu brandul Y-3 și designerul japonez Yohji Yamamoto. Elementele vizuale vor fi integrate pe monopost, combinezoane și căști.