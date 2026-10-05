Divizia A1 la volei feminin, la startul în noul sezon. Programul complet al primei etape

Prima etapă din Divizia A1 începe vineri, 9 octombrie, cu partida Rapid București – CSU Medicina Târgu Mureș, de la ora 18:00.

Campioana en-titre CSO Voluntari pornește în noul sezon sâmbătă, 10 octombrie, pe teren propriu. Formația ilfoveană primește vizita echipei CSM București, de la ora 17:00.

Sâmbătă mai sunt programate încă două partide: Știința București – „U” Cluj și Corona Brașov – CSM Lugoj

Vicecampioana Alba Blaj va începe noul sezon în deplasare, miercuri, 14 octombrie. Formația din Alba va evolua pe terenul echipei CSM Constanța, meci programat de la ora 18:00.

Dinamo București va sta în prima rundă.

Sezonul trecut a oferit o luptă echilibrată în partea superioară a clasamentului. În sezonul regulat, Volei Alba Blaj a terminat pe primul loc, cu 48 de puncte, urmată de CSO Voluntari, cu 47, și Dinamo București, cu 44.

În play-off, însă, ordinea primelor două clasate s-a inversat. CSO Voluntari a cucerit titlul național, după ce a trecut în finală de Volei Alba Blaj cu 3-1 la general. Formația ilfoveană a pierdut primul meci, 1-3, după care a câștigat următoarele trei partide și a obținut al doilea titlu din istoria clubului, după cel din 2024.

Dinamo București a încheiat pe locul al treilea, după ce a câștigat cu 3-0 la general finala mică împotriva Coronei Brașov și a obținut pentru al doilea an consecutiv medaliile de bronz.