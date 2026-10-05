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Divizia A1 la volei feminin, la startul în noul sezon. Programul complet al primei etape

Noul sezon din Divizia A1 la volei feminin începe la sfârșitul acestei săptămâni, Federația Română de Volei anunțând luni programul primei etape. Campioana CSO Voluntari, vicecampioana Volei Alba Blaj și medaliata cu bronz Dinamo București se numără din nou printre principalele favorite la titlu.
Divizia A1 la volei feminin, la startul în noul sezon. Programul complet al primei etape
sursă foto: CEV
Petre Apostol
05 oct. 2026, 14:38, Sport
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Prima etapă din Divizia A1 începe vineri, 9 octombrie, cu partida Rapid București – CSU Medicina Târgu Mureș, de la ora 18:00.

Campioana en-titre CSO Voluntari pornește în noul sezon sâmbătă, 10 octombrie, pe teren propriu. Formația ilfoveană primește vizita echipei CSM București, de la ora 17:00.

Sâmbătă mai sunt programate încă două partide: Știința București – „U” Cluj și Corona Brașov – CSM Lugoj

Vicecampioana Alba Blaj va începe noul sezon în deplasare, miercuri, 14 octombrie. Formația din Alba va evolua pe terenul echipei CSM Constanța, meci programat de la ora 18:00.

Dinamo București va sta în prima rundă.

Sezonul trecut a oferit o luptă echilibrată în partea superioară a clasamentului. În sezonul regulat, Volei Alba Blaj a terminat pe primul loc, cu 48 de puncte, urmată de CSO Voluntari, cu 47, și Dinamo București, cu 44.

În play-off, însă, ordinea primelor două clasate s-a inversat. CSO Voluntari a cucerit titlul național, după ce a trecut în finală de Volei Alba Blaj cu 3-1 la general. Formația ilfoveană a pierdut primul meci, 1-3, după care a câștigat următoarele trei partide și a obținut al doilea titlu din istoria clubului, după cel din 2024.

Dinamo București a încheiat pe locul al treilea, după ce a câștigat cu 3-0 la general finala mică împotriva Coronei Brașov și a obținut pentru al doilea an consecutiv medaliile de bronz.

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