Djokovic îl învinge în 62 de minute pe Garin la Astana

Proaspăt câştigător al celu de al 89-lea său titlu la nivel de circuit fără a pierde un set, duminică, la Tel Aviv, Djokovic şi-a menţinut nivelul impresionant într-o prestaţie aproape fără greşeală la debutul turneului din Kazahstan. Sârbul a fost în control de la început, găsind consistenţă şi precizie cu loviturile sale de la sol pentru a-l ţine sub presiune pe Garin, valorificând cinci din cele opt mingi de break.

Astfel, Djokovic a dus la 3-0 a avantajului său în seria întâlnirilor directe împotriva chilianului.

„De la început şi până la sfârşit, o mare performanţă", a declarat Djokovic după meci. „Să joci într-un turneu nou, în condiţii diferite, primul meci nu este niciodată uşor. Evident, cauţi să vezi cum te vei adapta, dar eu am făcut-o perfect, într-adevăr, am jucat cât de bine pot. Pur şi simplu l-am făcut să muncească şi am folosit fiecare oportunitate care mi s-a prezentat."

Odată cu triumful de la Tel Aviv de la sfârşitul săptămânii trecute, Djokovic a devenit singurul jucător ATP care a câştigat titluri pe zgură (Roma), iarbă (Wimbledon) şi hard în 2022.

„Am fost norocos că de-a lungul carierei mele am fost de fapt destul de rapid în a mă adapta la diferite condiţii şi suprafeţe", a declarat Djokovic. „Dar cred că această experienţă mă ajută în a şti ce să fac. Dar, să câştigi un turneu, e diferit faţă de situaţia în care pierzi în finală sau în semifinale, e o diferenţă din punct de vedere mental. Venind la acest turneu mă simt încrezător, mă simt entuziasmat, mă simt motivat, aşa că cred că şi asta ajută să mă adaptez rapid."

Următorul adversar al sârbului la Astana, va fi Botic van de Zandschulp, numărul 34 mondial.