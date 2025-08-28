Federația Română de Rugby a anunțat programul complet al Cupei României 2025, stabilit în urma tragerii la sorți efectuate joi.
În prima fază, competiția se va desfășura după sistemul fiecare cu fiecare. Primele patru clasate se vor califica în semifinale, iar turneul se va încheia cu partidele de clasament și finala, care va decide câștigătoarea trofeului.
Etapa 1 – 13-14 septembrie 2025
CSM Știința Baia Mare – CSA Steaua București
CS Rapid București – SCM USV Timișoara
CS Dinamo București – CSU ELBI Cluj
Etapa 2 – 20-21 septembrie 2025
CSM Știința Baia Mare – CS Rapid București
CSA Steaua București – CSU ELBI Cluj
SCM USV Timișoara – CS Dinamo București
Etapa 3 – 27-28 septembrie 2025
CS Rapid București – CSA Steaua București
CS Dinamo București – CSM Știința Baia Mare
CSU ELBI Cluj – SCM USV Timișoara
Etapa 4 – 4-5 octombrie 2025
CSA Steaua București – SCM USV Timișoara
CSM Știința Baia Mare – CSU ELBI Cluj
CS Rapid București – CS Dinamo București
Etapa 5 – 1-2 noiembrie 2025
CS Dinamo București – CSA Steaua București
CSU ELBI Cluj – CS Rapid București
SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare
Semifinalele sunt programate pe 29 noiembrie, pe terenul echipei mai bine clasate. Finala și partidele de clasament sunt programate pe 20 decembrie.
Deținătoarea trofeului este CS Dinamo, care în decembrie 2024 a învins în finala de pe Stadionul Național de Rugby CSM Știința Baia Mare, cu scorul de 29-24 (12-10).