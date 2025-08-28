Federația Română de Rugby a anunțat programul complet al Cupei României 2025, stabilit în urma tragerii la sorți efectuate joi.

În prima fază, competiția se va desfășura după sistemul fiecare cu fiecare. Primele patru clasate se vor califica în semifinale, iar turneul se va încheia cu partidele de clasament și finala, care va decide câștigătoarea trofeului.

Programul primei faze a competiției

Etapa 1 – 13-14 septembrie 2025

CSM Știința Baia Mare – CSA Steaua București

CS Rapid București – SCM USV Timișoara

CS Dinamo București – CSU ELBI Cluj

Etapa 2 – 20-21 septembrie 2025

CSM Știința Baia Mare – CS Rapid București

CSA Steaua București – CSU ELBI Cluj

SCM USV Timișoara – CS Dinamo București

Etapa 3 – 27-28 septembrie 2025

CS Rapid București – CSA Steaua București

CS Dinamo București – CSM Știința Baia Mare

CSU ELBI Cluj – SCM USV Timișoara

Etapa 4 – 4-5 octombrie 2025

CSA Steaua București – SCM USV Timișoara

CSM Știința Baia Mare – CSU ELBI Cluj

CS Rapid București – CS Dinamo București

Etapa 5 – 1-2 noiembrie 2025

CS Dinamo București – CSA Steaua București

CSU ELBI Cluj – CS Rapid București

SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare

Semifinalele sunt programate pe 29 noiembrie, pe terenul echipei mai bine clasate. Finala și partidele de clasament sunt programate pe 20 decembrie.

Deținătoarea trofeului este CS Dinamo, care în decembrie 2024 a învins în finala de pe Stadionul Național de Rugby CSM Știința Baia Mare, cu scorul de 29-24 (12-10).