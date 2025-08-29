Fenerbahce anunță despărțirea de antrenorul Jose Mourinho

Anunțul a fost făcut vineri de club pe rețelele de sociazare.

„Ne-am despărțit de Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025”, se arată pe pagina de Facebook a clubului.

Reprezentanții clubului i-au mulțumit lui Mourinho pentru eforturile depuse până în prezent pentru echipă și i-au urat succes în cariera sa viitoare.

Potrivit AP, Mourinho, în vârstă de 62 de ani, pleacă la două zile după ce Fenerbahce nu s-a calificat în Liga Campionilor, pierzând în fața echipei Benfica în baraj.