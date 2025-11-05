Prima pagină » Sport » FIBA Europe Cup. Victorie istorică pentru Vâlcea, Oradea câştigă la limită, Corona învinsă categoric

FIBA Europe Cup. Victorie istorică pentru Vâlcea, Oradea câştigă la limită, Corona învinsă categoric

CS Vâlcea 1924 a obţinut, miercuri seară, prima victorie din istorie în cupele europene, învingând Rasta Vechta în FIBA Europe Cup. Tot în etapa disputată miercuri, vicecampioana României, CSM CSU Oradea a învins AEK Larnaca, iar Corona Braşov a pierdut clar cu Petkim Spor.
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 nov. 2025, 22:53, Sport

CS Vâlcea 1924 a obţinut prima victorie în actuala ediţie a FIBA Europe Cup, după ce a învins Rasta Vechta cu scorul de 90-88, pe terenul echipei germane.

Omul meciului a fost Gian Clavell, cu 24 de puncte, 8 pase decisive şi 5 recuperări. Deandre Pinckney a contribuit cu 19 puncte, Kenny Gabriel cu 16 puncte şi 10 recuperări, iar Terrell Harris a adăugat 12 puncte.

Oltenii au reuşit să întoarcă rezultatul în ultimul sfert, câştigând la limită şi marcând astfel prima victorie a sezonului european.

Vicecampioana României, CSM Oradea, a câştigat un meci extrem de strâns cu AEK Larnaca, scor final 89-86.

Meciul a fost decis în ultimele secunde de Kris Richard, care a marcat un coş de trei puncte la sirenă. Richard a fost desemnat MVP-ul partidei, cu 26 de puncte, 4 recuperări şi 5 pase decisive. Thomas Bropleh a încheiat cu 20 de puncte, 6 recuperări şi 3 pase decisive, în timp ce Kalif Young a bifat 10 puncte şi 7 recuperări. La AEK Larnaca, Taveion Hollingsworth a înscris 34 de puncte.

Corona Braşov a suferit cea de-a patra înfrângere consecutivă în FIBA Europe Cup, fiind dominată clar de Petkim Spor (Turcia), scor 73-97, într-un meci disputat pe teren propriu.

Turcii şi-au construit avantajul încă din primul sfert şi l-au menţinut până la final, impunându-se cu peste 20 de puncte diferenţă. Yannick Franke a fost principalul marcator pentru oaspeţi, cu 20 de puncte, în timp ce Munis Tutu a strălucit pentru Braşov, cu 19 puncte şi 8 pase decisive.