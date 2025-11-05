FIBA Europe Cup. Victorie istorică pentru Vâlcea, Oradea câştigă la limită, Corona învinsă categoric

CS Vâlcea 1924 a obţinut prima victorie în actuala ediţie a FIBA Europe Cup, după ce a învins Rasta Vechta cu scorul de 90-88, pe terenul echipei germane.

Omul meciului a fost Gian Clavell, cu 24 de puncte, 8 pase decisive şi 5 recuperări. Deandre Pinckney a contribuit cu 19 puncte, Kenny Gabriel cu 16 puncte şi 10 recuperări, iar Terrell Harris a adăugat 12 puncte.

Oltenii au reuşit să întoarcă rezultatul în ultimul sfert, câştigând la limită şi marcând astfel prima victorie a sezonului european.

Vicecampioana României, CSM Oradea, a câştigat un meci extrem de strâns cu AEK Larnaca, scor final 89-86.

Meciul a fost decis în ultimele secunde de Kris Richard, care a marcat un coş de trei puncte la sirenă. Richard a fost desemnat MVP-ul partidei, cu 26 de puncte, 4 recuperări şi 5 pase decisive. Thomas Bropleh a încheiat cu 20 de puncte, 6 recuperări şi 3 pase decisive, în timp ce Kalif Young a bifat 10 puncte şi 7 recuperări. La AEK Larnaca, Taveion Hollingsworth a înscris 34 de puncte.

Corona Braşov a suferit cea de-a patra înfrângere consecutivă în FIBA Europe Cup, fiind dominată clar de Petkim Spor (Turcia), scor 73-97, într-un meci disputat pe teren propriu.

Turcii şi-au construit avantajul încă din primul sfert şi l-au menţinut până la final, impunându-se cu peste 20 de puncte diferenţă. Yannick Franke a fost principalul marcator pentru oaspeţi, cu 20 de puncte, în timp ce Munis Tutu a strălucit pentru Braşov, cu 19 puncte şi 8 pase decisive.