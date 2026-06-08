Prima pagină » Sport » FIFA confirmă că arbitrul somalez căruia i-a fost refuzată intrarea în SUA nu va participa la Cupa Mondială

FIFA confirmă că arbitrul somalez căruia i-a fost refuzată intrarea în SUA nu va participa la Cupa Mondială

FIFA a confirmat că arbitrul somalez Omar Abdulkadir Artan, căruia autoritățile americane i-au refuzat intrarea în Statele Unite, nu va putea oficia la Cupa Mondială de fotbal din 2026, programată în perioada 11 iunie – 19 iulie.
FIFA confirmă că arbitrul somalez căruia i-a fost refuzată intrarea în SUA nu va participa la Cupa Mondială
Sursa foto: Mustafa Yalcin / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
09 iun. 2026, 02:27, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„FIFA confirmă că arbitrul Omar Abdulkadir Artan nu va putea nici să se antreneze, nici să arbitreze la Cupa Mondială 2026, după ce i-a fost refuzată intrarea în Statele Unite”, a transmis FIFA într-un comunicat.

Organizația a precizat că a fost informată de autoritățile americane că statutul arbitrului nu va fi modificat în perioada următoare.

„FIFA nu intervine în procedurile de imigrare ale țării gazdă, inclusiv în acordarea vizelor. În conformitate cu practica aplicată la competițiile anterioare organizate de FIFA, guvernul țării gazdă este cel care decide în ultimă instanță cui îi este acordată viza și cine este admis pe teritoriul său”, se mai arată în comunicat.

Motivele pentru care arbitrului somalez i-a fost refuzată intrarea în Statele Unite nu au fost făcute publice.

Artan, care a sosit sâmbătă pe aeroportul internațional din Miami, a fost împiedicat să intre pe teritoriul american și, în consecință, a fost eliminat de pe lista oficialilor de meci ai competiției găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic.

El ar fi fost primul arbitru somalez care ar fi oficiat la o ediție a Cupei Mondiale.

Somalia se numără printre statele vizate de restricțiile de călătorie impuse de administrația Trump

Cazul intervine în contextul în care cetățenii somalezi se numără printre cei vizați de restricțiile de călătorie impuse de administrația președintelui american Donald Trump. La sfârșitul anului trecut, liderul de la Casa Albă a anunțat intenția de a înăspri politica privind imigrația din Somalia și de a elimina statutul special care proteja anumite categorii de cetățeni somalezi de expulzare.

Artan făcea parte din grupul celor 52 de arbitri selectați de FIFA pentru Cupa Mondială din 2026. El activează în competițiile interne din Somalia din 2018, anul în care a obținut ecusonul FIFA, și a arbitrat la turneul final al Cupei Africii pe Națiuni din 2023.

În 2025, Confederația Africană de Fotbal l-a desemnat arbitrul anului în fotbalul masculin.

În aprilie, președintele Somaliei, Hassan Sheikh Mohamud, a salutat desemnarea lui Artan pentru Cupa Mondială, afirmând că acesta „a devenit un simbol al inspirației pentru noua generație de somalezi” datorită profesionalismului și integrității sale.

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Ce poți face în Mexic 1,3 lei? » Surpriză totală la aterizare, după ce am zburat 14 ore
GSP.ro
Bine ați venit în noua republică prezidențială România. Cu Eugen Tomac prim-ministru, Nicușor Dan ar putea deveni președinte-premier. Analiștii avertizează: Parlamentul va ajunge for decorativ
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
Zodia care va străluci în această vară. Dragostea, banii și cariera se aliniază perfect pentru acest nativ
CSID
Inventatorul Adrian Roșca a realizat o mașină care poate să ajungă la 300 km/h în doar o secundă. Teoretic!
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia