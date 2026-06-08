FIFA confirmă că arbitrul somalez căruia i-a fost refuzată intrarea în SUA nu va participa la Cupa Mondială

„FIFA confirmă că arbitrul Omar Abdulkadir Artan nu va putea nici să se antreneze, nici să arbitreze la Cupa Mondială 2026, după ce i-a fost refuzată intrarea în Statele Unite”, a transmis FIFA într-un comunicat.

Organizația a precizat că a fost informată de autoritățile americane că statutul arbitrului nu va fi modificat în perioada următoare.

„FIFA nu intervine în procedurile de imigrare ale țării gazdă, inclusiv în acordarea vizelor. În conformitate cu practica aplicată la competițiile anterioare organizate de FIFA, guvernul țării gazdă este cel care decide în ultimă instanță cui îi este acordată viza și cine este admis pe teritoriul său”, se mai arată în comunicat.

Motivele pentru care arbitrului somalez i-a fost refuzată intrarea în Statele Unite nu au fost făcute publice.

Artan, care a sosit sâmbătă pe aeroportul internațional din Miami, a fost împiedicat să intre pe teritoriul american și, în consecință, a fost eliminat de pe lista oficialilor de meci ai competiției găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic.

El ar fi fost primul arbitru somalez care ar fi oficiat la o ediție a Cupei Mondiale.

Somalia se numără printre statele vizate de restricțiile de călătorie impuse de administrația Trump

Cazul intervine în contextul în care cetățenii somalezi se numără printre cei vizați de restricțiile de călătorie impuse de administrația președintelui american Donald Trump. La sfârșitul anului trecut, liderul de la Casa Albă a anunțat intenția de a înăspri politica privind imigrația din Somalia și de a elimina statutul special care proteja anumite categorii de cetățeni somalezi de expulzare.

Artan făcea parte din grupul celor 52 de arbitri selectați de FIFA pentru Cupa Mondială din 2026. El activează în competițiile interne din Somalia din 2018, anul în care a obținut ecusonul FIFA, și a arbitrat la turneul final al Cupei Africii pe Națiuni din 2023.

În 2025, Confederația Africană de Fotbal l-a desemnat arbitrul anului în fotbalul masculin.

În aprilie, președintele Somaliei, Hassan Sheikh Mohamud, a salutat desemnarea lui Artan pentru Cupa Mondială, afirmând că acesta „a devenit un simbol al inspirației pentru noua generație de somalezi” datorită profesionalismului și integrității sale.