Prima pagină » Sport » Fostul internațional francez Paul Willemse se retrage din rugby după multiple traumatisme craniene

„Este timpul să închid acest capitol. Rugbiul nu a fost niciodată doar o meserie pentru mine, a fost visul copilăriei mele, pasiunea mea, viața mea”
Sursa: X / Paul Willemse
Petre Apostol
15 sept. 2025, 14:24, Sport

Jucător francez de rugby Paul Willemse, 32 de ani, fost internațional și component al clubului Montpellier, a anunțat luni că își încheie cariera din rugby, după ce a suferit multiple traumatisme craniene.

Willemse nu mai evoluase din 5 octombrie anul trecut, când a fost scos de pe teren după doar șase minute, în timpul unui meci cu Stade Français, ca urmare a unei noi comoții după un contact aparent minor cu JJ van der Mescht.

„Atunci când trăiești doar pentru un singur lucru, e înfricoșător să îți imaginezi viața fără el”

„Este timpul să închid acest capitol. Rugbyul nu a fost niciodată doar o meserie pentru mine, a fost visul copilăriei mele, pasiunea mea, viața mea. Să mă opresc după multiple comoții a fost o decizie extrem de dificilă.

Am încercat mult timp să continui, pentru că atunci când trăiești doar pentru un singur lucru, e înfricoșător să îți imaginezi viața fără el.

Dar astăzi am găsit pacea cu această decizie”, a scris Willemse pe rețelele de socializare.

A fost în echipa națională între 2019 și 2024

Originar din Pretoria, Africa de Sud, Willemse a acumulat 32 de selecții pentru Franța și a fost implicat în echipa națională între 2019 și 2024.

Cariera sa internațională s-a încheiat cu un dublu cartonaș galben care a dus la eliminarea sa în meciul de debut al Six Nations 2024 împotriva Irlandei (17-38).

De asemenea, el a ratat Cupa Mondială din 2019 și cea din 2023 din cauza accidentărilor.

La nivel de club, Willemse a început cariera în Africa de Sud la Golden Lions și Blue Bulls, înainte de a se muta în Franța în 2014, jucând pentru Grenoble și apoi pentru Montpellier, unde a acumulat peste 170 de apariții.

„Victoriile, luptele, lecțiile – nu aș schimba nimic”

În 2022, a devenit campion al Franței cu Montpellier și a făcut parte din echipa Franței care a câștigat Grand Slam-ul în Six Nations.

În ultimii ani, Willemse a suferit numeroase comoții: doar în ultimele 12 luni înainte de accidentul din octombrie 2024 a raportat cinci astfel de episoade, iar anterior fusese suspendat trei luni după un impact cu Will Addison (Ulster) pe 7 aprilie 2024.

„Mulțumesc suporterilor care m-au susținut din Africa de Sud până în Franța. Victoriile, luptele, lecțiile – nu aș schimba nimic”, a adăugat Willemse.