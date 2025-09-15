Jucătoare a Franței, acuzată de mușcătură la Cupa Mondială de Rugby Feminin

Axelle Berthoumieu, jucătoare de linia a treia a echipei Franței, este acuzată că ar fi mușcat-o pe irlandeza Aoife Wafer în timpul victoriei Franței cu 18-13, duminică, la Exeter, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Rugby Feminin.

Imagini video o arată pe Berthoumieu prinsă la baza unui mol, cu gura aparent pe brațul lui Wafer, care i-a arătat apoi urmele arbitrului Aimee Barrett-Theron.

Căpitanul Irlandei, Sam Monaghan, a declarat că a discutat cu arbitra după ce a aflat de la coechipieră, însă nu s-a luat nicio măsură pe teren.

Incidentul a fost analizat ulterior de comisarul de citare Jeff Mark, care a formulat acuzațiile.

De asemenea, căpitanul Franței, Manae Feleu, a fost citată pentru un placaj periculos, după ce primise deja cartonaș galben în prima repriză pentru prăbușirea unui maul.