Prima pagină » Sport » Fotbaliștii echipei Monaco au rămas în lenjerie intimă în avion din vina unei defecțiuni tehnice 

Fotbaliștii echipei Monaco au rămas în lenjerie intimă în avion din vina unei defecțiuni tehnice 

Jucătorii echipei Monaco au rămas în lenjerie intimă în avion. Aceștia nu au putut zbura la Bruges pentru meciul din Liga Campionilor după ce aerul condiționat din avion nu a funcționat corespunzător.
Fotbaliștii echipei Monaco au rămas în lenjerie intimă în avion din vina unei defecțiuni tehnice 
Captură Video
Andreea Tobias
18 sept. 2025, 13:18, Sport

Jucătorii echipei Monaco nu au putut zbura la Bruges pentru meciul din Liga Campionilor după ce aerul condiționat din avion nu a funcționat corespunzător, provocând o căldură excesivă în cabină.

Videoclipurile postate online de jucătorul Jordan Teze arătau fotbaliștii transpirați, dezbrăcați până la lenjerie și ventilându-se cu evantaie pentru a face față temperaturilor ridicate, conform AP.

În cele din urmă, miercuri după-amiază, toți jucătorii au coborât din avion pe pista aeroportului din Nisa.

Monaco a decis să zboare joi dimineață din motive de siguranță. Antrenorul Adi Hütter a improvizat conferința de presă de dinaintea meciului la centrul de antrenament, explicând situația: „Din motive tehnice, a fost imposibil să călătorim, deoarece siguranța tuturor nu era garantată”.

„Nu am mai experimentat asta până acum, dar există circumstanțe asupra cărora nu ai nicio influență. Pentru noi, a fost un pic special și nu prea confortabil. Dar suntem profesioniști și ne pregătim normal pentru meci”, a adăugat tehnicianul.

 