Ianis Stoica, gol la debutul pentru Estrela Amadora în campionatul Portugaliei

Atacantul român Ianis Stoica (22 de ani) a marcat luni seară, la un minut după ce a intrat pe teren, în meciul Estoril – Estrela Amadora, încheiat la egalitate, scor 1-1, contând pentru prima etapă a campionatului Portugaliei.

Stoica a fost introdus în minutul 74, iar un minut mai târziu a restabilit egalitatea în meci, după ce gazdele deschiseseră scorul prin Parente, în prima parte a jocului, în minutul 36.

Golul atacantului român a venit în urma unei acțiuni pe partea stângă, finalizată din alunecare, din apropierea porții, după o centrare a lui Rodrigo Pinho.

Transferat în urmă cu două săptămâni de Estrela Amadora de la Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro, Stoica a încheiat sezonul trecut cu 13 goluri și 3 pase decisive în Superliga României.