Iga Swiatek avansează în sferturi la Beijing și egalează o performanță stabilită de Simona Halep

Cap de serie numărul 8 la Beijing, Iga Swiatek a avut nevoie de aproape o oră și jumătate pentru a trece de Iva Jovic, americanca în vârstă de 18 ani care ocupă locul 13 în clasamentul mondial. Poloneza s-a impus categoric, scor 6-1, 6-3, și a obținut calificarea în sferturile de finală.

Performanța a făcut-o pe poloneză doar a doua jucătoare din 2009 încoace care ajunge la cel puțin șase sferturi de finală la turnee WTA 1000 în patru sezoane consecutive.

Singura jucătoare care reușise anterior o performanță similară de când a fost introdus formatul actual al turneelor WTA 1000, în 2009, a fost Simona Halep.

Halep a realizat această performanță între 2015 și 2018, o perioadă în care românca s-a aflat permanent în elita tenisului mondial.

Swiatek ajunge acum la 31 de sferturi de finală în turneele WTA 1000.

Poloneza revine în sferturile turneului din China pentru prima dată după 2023, anul în care a și câștigat turneul.

Parcursul din acest an nu a fost însă unul fără probleme. În turul anterior, poloneza a fost la un pas de eliminare în meciul cu Donna Vekic. Croata a condus cu 6-4 și 5-2 și a servit pentru meci, însă Swiatek a reușit o revenire spectaculoasă și s-a impus cu 4-6, 7-6(0), 6-2.

În sferturi, Swiatek o va întâlni pe câștigătoarea dintre Coco Gauff (SUA) și Elise Mertens (Belgia).