Prima pagină » Sport » Încep lucrările la stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. CNI a predat amplasamentul constructorului

Încep lucrările la stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. CNI a predat amplasamentul constructorului

Lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești au început oficial joi, după ce Compania Națională de Investiții a predat amplasamentul asocierii Construcții Erbașu – Terra Gaz Construct, marcând startul unui proiect major de infrastructură sportivă, cu termen de execuție de 26 de luni.
Încep lucrările la stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. CNI a predat amplasamentul constructorului
Galerie Foto 7
Gabriel Pecheanu
15 ian. 2026, 14:36, Sport

Lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești intră oficial în faza de execuție.

Compania Națională de Investiții (CNI) a predat amplasamentul asocierii Construcții Erbașu (Leader) – Terra Gaz Construct SRL, în prezența furnizorilor de utilități, moment care marchează startul efectiv al construcției noii arene.

Vezi galeria foto
7 poze

Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților CNI, ai constructorului și ai autorităților locale, fiind considerat un pas esențial în realizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din România.

Potrivit contractului, termenul de execuție este de 26 de luni. În perioada următoare, constructorul va organiza șantierul, va mobiliza utilajele și va amenaja platforma necesară desfășurării lucrărilor propriu-zise.

Noul stadion „Nicolae Dobrin” va fi construit la standarde internaționale, pe locul vechii arene care a scris istorie pentru fotbalul românesc și a purtat numele legendarului „Gâscanului” din Trivale. Proiectul își propune să ofere suporterilor și comunității locale o arenă modernă, adaptată cerințelor actuale ale sportului de performanță și evenimentelor de amploare.

Investiția face parte din strategia națională de dezvoltare a infrastructurii sportive și urmărește nu doar modernizarea orașului Pitești, ci și crearea unui spațiu dedicat oamenilor, comunității și viitorului sportului românesc.

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Nicușor Dan spune că măsurile lui Bolojan au dat roade: „Au fost niște măsuri dureroase, dar au dat rezultatele așteptate”
Gandul
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Libertatea
Schimbare majoră în sistemul de pensii! Ce se va întâmpla cu pensia anticipată
CSID
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor