Încep lucrările la stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. CNI a predat amplasamentul constructorului

Lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești intră oficial în faza de execuție.

Compania Națională de Investiții (CNI) a predat amplasamentul asocierii Construcții Erbașu (Leader) – Terra Gaz Construct SRL, în prezența furnizorilor de utilități, moment care marchează startul efectiv al construcției noii arene.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților CNI, ai constructorului și ai autorităților locale, fiind considerat un pas esențial în realizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din România.

Potrivit contractului, termenul de execuție este de 26 de luni. În perioada următoare, constructorul va organiza șantierul, va mobiliza utilajele și va amenaja platforma necesară desfășurării lucrărilor propriu-zise.

Noul stadion „Nicolae Dobrin” va fi construit la standarde internaționale, pe locul vechii arene care a scris istorie pentru fotbalul românesc și a purtat numele legendarului „Gâscanului” din Trivale. Proiectul își propune să ofere suporterilor și comunității locale o arenă modernă, adaptată cerințelor actuale ale sportului de performanță și evenimentelor de amploare.

Investiția face parte din strategia națională de dezvoltare a infrastructurii sportive și urmărește nu doar modernizarea orașului Pitești, ci și crearea unui spațiu dedicat oamenilor, comunității și viitorului sportului românesc.