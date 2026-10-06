Incident grav la un meci de polo din campionatul U16. Antrenor lovit și vestiar vandalizat

Partida dintre Dinamo București și Rapid București a avut loc la Bazinul Floreasca, în cadrul turneului U16 masculin – Zona Sud, din campionatul de polo.

Potrivit Federației, un părinte sau suporter al Rapidului a adresat injurii unui sportiv și antrenorilor dinamoviști, iar conflictul a degenerat, unul dintre antrenori fiind lovit.

Conform comunicatului FR Polo, comportamentul agresiv a durat mai multe minute, iar situația a culminat cu „o tentativă de lovire și lovirea unuia dintre cei doi antrenori”. Incidentul a fost consemnat în foaia oficială a meciului, iar cazul a fost trimis Comisiei de Disciplină a federației.

„Federația Română de Polo are toleranță zero față de orice formă de agresivitate, violență verbală sau fizică și față de comportamentele care afectează desfășurarea competițiilor și siguranța sportivilor, antrenorilor, arbitrilor și a celorlalți participanți”, se arată în comunicat.

FR Polo subliniază că incidentele sunt cu atât mai grave cu cât au loc în cadrul competițiilor juvenile, unde sportivii sunt copii. Federația le cere părinților, antrenorilor și tuturor susținătorilor să adopte un comportament civilizat și să respecte valorile sportului.

„Sportul de performanță trebuie să însemne, în primul rând, respect, disciplină, responsabilitate și fair-play, iar comportamentul adulților din jurul copiilor reprezintă un exemplu important pentru formarea acestora”, transmite federația.

Vestiar vandalizat

Cazul nu s-a limitat însă la incidentul în care a fost implicat antrenorul lui Dinamo. În urma verificărilor efectuate pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din spațiile comune ale bazinului, au fost constatate și acte de vandalism în vestiarul utilizat de sportivii Rapidului, potrivit forului național.

Federația afirmă că au fost deteriorate coșuri de gunoi, materiale de informare și o cameră de supraveghere, iar sportivii implicați au fost identificați. Situația urmează să fie analizată de Comisia de Disciplină, care va stabili eventualele sancțiuni în baza regulamentelor.

În același comunicat, Federația reamintește o scrisoare transmisă în martie 2025 de Comisia de Disciplină tuturor cluburilor afiliate și Colegiului Antrenorilor, prin care era lansat un apel la respect, fair-play și responsabilitate în competițiile juvenile.

Mesajul Comisiei pornea de la o întrebare adresată adulților din jurul copiilor: „Ce le transmitem acestor copii când văd adulți – cei care ar trebui să fie modelele lor – manifestându-se în acest fel?”.

Federația reamintește că suporterii trebuie să încurajeze, nu să creeze un climat ostil, iar antrenorii au responsabilitatea de a contribui la formarea sportivilor și de a nu amplifica tensiunile. În cazul unor nemulțumiri legate de arbitraj, cluburile sunt îndemnate să folosească procedurile oficiale de contestație, nu protestele agresive sau presiunile asupra oficialilor.

„Un meci pierdut e o lecție, nu un dezastru. Copiii noștri învață mai mult din reacțiile noastre decât din scorul final”, se mai arată în mesajul Comisiei de Disciplină.

Scene petrecute la numai o zi după incidentele dintr-un campionat de handbal la junioare

Incidentul de la polo vine la numai o zi după un alt episod violent petrecut la o competiție juvenilă, de această dată în handbal. Duminică, la Sala „Constantin Jude” din Timișoara, doi bărbați s-au agresat în tribune în timpul meciului de junioare dintre LPS Banatul și Millenium Giarmata. Pe teren se aflau fete de 13-14 ani, care au asistat la conflict.

Cazul de la Timișoara a avut deja și o evoluție la nivelul autorităților. Polițiștii i-au identificat pe cei doi bărbați, de 48 și 49 de ani. Potrivit IPJ Timiș, între aceștia a izbucnit un conflict spontan, în urma căruia s-ar fi agresat reciproc, iar unul dintre ei, cel în vârstă de 48 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Și Federația Română de Handbal a reacționat încă de luni, condamnând ferm incidentul și propunând convocarea de urgență a Consiliului de Administrație. Cazul se află și în atenția Comisiei de Disciplină.