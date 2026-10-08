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Incidente înaintea meciului Steaua-Poli Timișoara, la Sibiu. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene

Incidente între suporterii CSA Steaua București și Politehnica Timișoara au avut loc în centrul municipiului Sibiu, înaintea meciului disputat pe Stadionul Municipal, din cadrul Ligii secunde. Jandarmii au folosit inclusiv substanțe iritant-lacrimogene pentru a preveni o confruntare directă între cele două grupuri.
Incidente înaintea meciului Steaua-Poli Timișoara, la Sibiu. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 19:46, Sport
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Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile Brașov, suporterii celor două echipe au încercat să se întâlnească în zona centrală a orașului, iar forțele de ordine i-au însoțit pe traseele stabilite și au luat măsuri pentru separarea galeriilor.

Jandarmii spun că suporterii s-au provocat reciproc în repetate rânduri și că situația risca să degenereze. În timpul intervenției, forțele de ordine au fost lovite cu sticle și obiecte de mobilier urban, astfel că au fost folosite mijloacele din dotare, inclusiv substanțe iritant-lacrimogene.

Până la această oră, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.300 de lei. Într-un caz, pe lângă amenda de 100 de lei, a fost dispusă și interzicerea accesului la competiții și jocuri sportive pentru șase luni.

Jandarmii au constatat și trei fapte de natură penală: două privind folosirea materialelor pirotehnice și una privind deținerea de substanțe interzise. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Trei suporteri au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar au refuzat ulterior transportul la spital.

După încheierea meciului, defluirea suporterilor va fi făcută controlat, la intervale diferite și pe trasee separate. Forțele de ordine vor analiza și imaginile operative pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au încălcat legea.

Partida CSA Steaua București-Politehnica Timișoara din etapa a 9-a a Ligii 2 se joacă joi la Sibiu.

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