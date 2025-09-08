Iolanda Balaș-Soter, omagiată post mortem la 65 de ani de la obținerea primei sale medalii olimpice de aur

Regretata mare atletă Iolanda Balaș-Soter a fost omagiată luni la 65 de ani de la primul său aur olimpic, printr-un eveniment special organizat la Casa Olimpică, unde a fost ridicată simbolic ștacheta la 1,85 m și au fost prezenți campioni olimpici și medaliați europeni și mondiali.

Evenimentul organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Federația Română de Atletism a celebrat moștenirea incredibilă a săritoarei în înălțime, care a câștigat aurul olimpic la Roma în 1960.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a prezentat colecția cu cele 11 medalii olimpice de aur ale atletismului românesc, iar medalia Iolandei Balaș a fost pusă în centrul atenției. Simbolic, o ștachetă a fost ridicată la 1,85 m, înălțimea performanței obținute de Iolanda Balaș-Soter la Roma.

La eveniment au participat mari campioni ai atletismului românesc: Viorica Viscopoleanu – campioană olimpică Mexico 1968, Doina Melinte – campioană olimpică Los Angeles, Paula Ivan – campioană olimpică Seoul 1988, Gabriela Szabo – campioană olimpică Sydney 2000, Constantina Diță – campioană olimpică Beijing 2008, Cristieana Cojocaru – medaliată cu bronz la JO Los Angeles 1984, Oana Pantelimon – bronz la JO Sydney 2000, Ionela Tîrlea – argint la JO Atena 2004, Marian Oprea – argint la JO Atena 2004. Alături de ei au fost și medaliați europeni și mondiali din atletism: Monica Iagăr – campioană europeană, Nicoleta Grasu – vicecampioană mondială, Sorin Matei – vicecampion european, George Boroi – vicecampion european.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a subliniat invincibilitatea Iolandei Balaș, cele 14 recorduri mondiale și contribuția sa ca președinte al Federației Române de Atletism și vicepreședinte al forului olimpic, iar Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a apreciat, totodată, rolul modelelor autentice pentru tânăra generație.