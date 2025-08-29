Jandarmeria a aplicat 25 de amenzi la meciul FCSB-Aberdeen

Jandarmeria Capitalei a aplicat 25 de amenzi în valoare de peste 20.000 de lei la meciul de joi seara dintre FCSB și Aberdeen

Dintre acestea, o amendă, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 2.500 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Jandarmii anunță că fac în continuare verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

FCSB a câștigat returul play-off-ului Europa League cu 3-0 în fața scoțienilor de la Aberdeen și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în Europa League.