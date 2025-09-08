Kasper Hjulmand, noul antrenor principal al echipei Bayer Leverkusen

Hjulmand a condus recent naționala Danemarcei, cu care a ajuns în semifinalele Campionatului European din 2021 și a demisionat după eliminarea în optimi la EURO 2024.

Managerul sportiv al clubului, Simon Rolfes, a declarat că Bayer urmărește de mult activitatea lui Hjulmand și că stilul său de antrenament, împreună cu cel al asistentului Ismael Camenforte, este deja familiar echipei. „Kasper este omul potrivit pentru a transforma noua noastră echipă într-o forță competitivă la nivel național și internațional”, a afirmat Rolfes, într-un comunicat oficial al clubului din Leverkusen.

Totodată, Hjulmand și-a exprimat entuziasmul pentru noul rol: „Am perceput întotdeauna Bayer 04 ca pe un club bine organizat și ambițios. Este o onoare să lucrez cu această echipă și sunt foarte motivat să construiesc viitorul clubului împreună cu jucători experimentați și talentați”.

Anterior, Hjulmand a mai fost antrenor la Mainz 05 în Bundesliga 2014/2015 și a condus echipa Danemarcei timp de patru ani, obținând rezultate notabile pe scena europeană.