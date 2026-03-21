Prima pagină » Sport » Kevin Durant se apropie la 25 de puncte de Michael Jordan în clasamentul marcatorilor din istorie în NBA

Kevin Durant se apropie la 25 de puncte de Michael Jordan în clasamentul marcatorilor din istorie în NBA

Kevin Durant, vedeta de la Houston Rockets, a fost liderul formației în victoria obținută sâmbătă împotriva Atlantei Hawks, în Liga profesionistă de baschet nord-americană (NBA). Durant se apropie astfel de Michael Jordan în ierarhia all-time a marcatorilor din ligă.
Foto: Giuliano Bevilacqua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
21 mart. 2026, 09:37, Sport

Kevin Durant a înscris 25 de puncte în 30 de minute, în care a reușit 9/15 aruncări din acțiune și 3/5 de la distanță. Durant a mai adăugat șase pase decisive, trei recuperări, două intercepții și două blocaje.

Prin această performanță, Durant se află la doar 25 de puncte distanță de a-l egala pe Michael Jordan în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA, ceea ce l-ar propulsa în primele cinci locuri în istoria ligii.

„Ceea ce contează cel mai mult este victoria. Încerc să fac tot ce pot pentru echipă și să-mi ajut colegii să înscrie”, a declarat Durant după meci.

Houston a controlat meciul încă din primele minute, conducând cu 62-54 la pauză și desprinzându-se definitiv în sfertul trei, câștigat cu 39-22.

Rockets s-a impus cu scorul de 117-95, întrerupând astfel seria de 11 victorii consecutive a echipei Atlanta Hawks.

Houston a ajuns la un record de 42-27, menținându-se pe locul patru în Conferința de Vest.

Durant înregistrează în sezonul 2025-26 medii impresionante, de 25,7 puncte, 5,5 recuperări și 4,5 pase decisive.

Are un procentaj de 51,7% la aruncările din acțiune și 40,5% de la distanță. Ar putea marca al 15-lea sezon consecutiv cu peste 50% eficiență la aruncări, dacă statisticile vor rămâne constante.

