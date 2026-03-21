Kevin Durant se apropie la 25 de puncte de Michael Jordan în clasamentul marcatorilor din istorie în NBA

Kevin Durant a înscris 25 de puncte în 30 de minute, în care a reușit 9/15 aruncări din acțiune și 3/5 de la distanță. Durant a mai adăugat șase pase decisive, trei recuperări, două intercepții și două blocaje.

Prin această performanță, Durant se află la doar 25 de puncte distanță de a-l egala pe Michael Jordan în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA, ceea ce l-ar propulsa în primele cinci locuri în istoria ligii.

„Ceea ce contează cel mai mult este victoria. Încerc să fac tot ce pot pentru echipă și să-mi ajut colegii să înscrie”, a declarat Durant după meci.

Houston a controlat meciul încă din primele minute, conducând cu 62-54 la pauză și desprinzându-se definitiv în sfertul trei, câștigat cu 39-22.

Rockets s-a impus cu scorul de 117-95, întrerupând astfel seria de 11 victorii consecutive a echipei Atlanta Hawks.

Houston a ajuns la un record de 42-27, menținându-se pe locul patru în Conferința de Vest.

Durant înregistrează în sezonul 2025-26 medii impresionante, de 25,7 puncte, 5,5 recuperări și 4,5 pase decisive.

Are un procentaj de 51,7% la aruncările din acțiune și 40,5% de la distanță. Ar putea marca al 15-lea sezon consecutiv cu peste 50% eficiență la aruncări, dacă statisticile vor rămâne constante.