Declaraţii Mircea Lucescu:

„M-a încerca un sentiment de nostalgie, când mi s-a propus să revin la echipa naţională. Şi ca jucător al echipei naţionale şi ca antrenor am avut parte de momente exraordinare.

Plec totuşi cu un handicap. În ultimii ani am lipsit din fotbalul românesc. De când m-am întors am încercat să văd la ce nivel suntem şi ce se poate face.

Nu m-am gândit niciun moment că vreau să devin antrenorul echipei naţionale sau că mi se va propune acest lucru. Defapt, am făcut tot ce a fost posibil ca să nu vin la echipa naţională. În sensul în care am vrut să dau posibilitatea antrenorilor tineri să meargă mai departe.

Am vorbit cu Edi Iordănescu, pe care îl apreciez foarte mult pentru ce a făcut la nivelul echipei naţionale. Am încercat să-l conving să facă un ciclu de 4-5 ani şi să rămână alături de băieţii aceştia. Am spus şi federaţiei că cel mai important lucru este să dai continuitate.

Apoi, le-am spus să vorbească cu Gică Hagi, pentru că el îşi doreşte atât de mult dă devină antrenorul echipei naţionale, a făcut atât de multe pentru echipa naţională şi pentru prestigiul ei în lume, încât e normal să i se dea şi lui o altă posibilitate.

Am spus că în momentul în care nu se ajunge la nicio înţelegere, eu am obligaţia faţă de fotbalul românesc şi faţă de suporterii fotbalului românesc să mă întorc şi să încerc să pun în joc toată experienţa pe care am acumulat-o atâţia ani, mai ales că eu sunt un produs sută la sută al fotbalului românesc. Un fotbal care a făcut furori pe stadioanele din Europa.

Ştiu că mă angajez la un lucru destul de dificil, dar am mare încredere în această generaţie de jucători. Este un grup de jucători care pot creşte foarte mult. Performanţa pe care au făcut-o le dă dreptul să creadă în potenţialul lor şi să ajungă şi la campionatul mondial.

Eu risc, îmi dau seama că risc foarte tare, dar cred că fotbalul românesc merită acest risc. Un singur lucru m-a determinat să accept, dragostea faţă de fotbal şi obligaţia mea faţă de fotbalul românesc.”

ACTUALIZARE. Declaraţii Răzvan Burleanu:

„E un moment foarte deosebit pentru tot sportul românesc, pentru fotbalul românesc. Ne aflăm azi aici pentru a-l prezenta pe noul selecţioner, o persoană marcantă în fotbalul mondial şi fără îndoială unul dintre cei mai mari antrenori din sportul nostru. Mircea Lucescu se întoarce la echipa naţională după 38 de ani. Ne bucurăm foarte mult că Mircea Lucescu a acceptat să revină la cârma echipei naţionale într-un moment atât de important, fiindcă la ceea ce trebuie să ne raportăm este că până acum ne-am aflat într-o etapă de reconstrucţie (...) edificată de Edi Iordănescu, prin cea mai mare performanţă obţinută în uiltimii 24 de ani”, spune Răzvan Burleanu.

El afirmă că „a venit astăzi momentul să trecem într-o nouă etapă”.

„În această nouă etapă în care ne dorim să revenim în elita fotbalului mondial, la un Campionat Mondial, FRF consideră că e necesar să avem un antrenor cu o vastă experienţă, capabil să ducă generaţia de suflet la un nivel superior. Mircea Lucescu e persoana potrivită pentru a realiza acest obiectiv. Domnia sa e un simbol al performanţei şi al profesionalismului”, adaugă Burleanu.

/////////////////////////////

„Continuăm această poveste minunată împreună”, a spus Mircea Lucescu, care a fost a doua soluţie luată acum în calcul după Gică Hagi pentru postul de selecţioner, în videoclipul de prezentare.

Antrenorul român revine pe banca echipei naţionale având ca obiectiv calificarea la Cupa Mondială din 2026. El a plecat în 1986 de la cârma tricolorilor. Acum, la 79 de ani, „Il Luce” ese cel mai vârstnic selecţioner al României.

Mircea Lucescu, care la 36 de ani a fost cel mai tânăr selecţioner al României, va debuta oficial la începutul lunii septembrie, odată cu primele meciuri din ediţia 2024 - 2025 a Ligii Naţiunilor.

România va întâlni în primele confruntări, de pe 6 şi 9 septembrie, Kosovo şi Lituania.

Urmează apoi meciurile cu Cipru şi Lituania, în 12 şi 15 octombrie, şi în noiembrie, partidele de pe teren propriu cu Kosovo şi Cipru.