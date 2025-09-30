Learner Tien ajunge în prima finală ATP, după retragerea lui Medvedev, la turneul de la Beijing

Americanul Learner Tien (19 ani) s-a calificat marți în prima finală ATP din carieră, după ce rusul Daniil Medvedev (29 ani, nr. 18 mondial) a abandonat în setul decisiv al semifinalei de la China Open.

Tien, aflat la debut într-o semifinală din circuitul profesionist, a revenit spectaculos în setul al doilea de la scorul de 3-5 și a egalat, profitând apoi de problemele fizice ale adversarului. Medvedev, cu bandaj la genunchiul drept, s-a retras la scorul de 4-0 pentru american în decisiv, după două ore și 26 de minute de joc.

Cu acest rezultat, Tien devine al doilea cel mai tânăr finalist din istoria turneului de la Beijing, după Rafael Nadal, și urcă pe locul 36 în clasamentul live ATP. Totodată, americanul are acum un palmares de 7-5 contra jucătorilor din Top 20 și 2-0 în confruntările directe cu Medvedev.

În finala de miercuri, Tien îl va înfrunta pe Jannik Sinner, numărul 2 mondial, care a trecut în prima semifinală de australian Alex de Minaur.