LPF a anunțat programul etapei a 10-a din Superligă. FC Botoșani – FCSB deschide runda

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni programul meciurilor din etapa a 10-a a Superligii României, care se va desfășura între 19 și 22 septembrie. Campioana FCSB va deschide runda în deplasare la FC Botoșani. Universitatea Craiova, liderul campionatului, va juca pe terenul Oțelului Galați.