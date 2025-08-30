Manchester City joacă în ianuarie, la Cercul Arctic, în grupele Ligii Campionilor

Manchester City va disputa în această iarnă unul dintre cele mai neobișnuite meciuri din istoria Ligii Campionilor.

Echipa antrenată de Pep Guardiola trebuie să joace pe 20 ianuarie, în deplasare, cu Bodo/Glimt, campioana Norvegiei, la stadionul Aspmyra din orașul Bodo.

Arena are doar 8.000 de locuri și este cel mai nordic loc unde s-a jucat vreodată un meci din cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

Bodo/Glimt este debutantă în competiție, la fel ca Kairat Almaty din Kazahstan, care va avea și ea parte de o provocare aparte: un drum de peste 6.500 de kilometri până la Lisabona, unde pe 18 septembrie va întâlni Sporting, în ceea ce va fi cea mai lungă deplasare din istoria Champions League.

Condițiile meteo extreme ar putea marca această ediție a grupelor.

Dacă la Bodo temperaturile sunt foarte scăzute în ianuarie, la Almaty pot ajunge chiar la minus 20 de grade Celsius, ceea ce ar putea transforma meciul Kairat, Club Brugge, programat tot pe 20 ianuarie, în cel mai rece joc disputat vreodată în Champions League.