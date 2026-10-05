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Mărturisire șocantă. Fostul star din Premier League, agresat sexual de o vedetă de televiziune

A ținut secretul ani de zile. Acum, fostul star de la Liverpool și Newcastle povestește noaptea în care a fost agresat de o vedetă TV. Speră ca mărturia lui să-i ajute pe alți bărbați să vorbească.
Mărturisire șocantă. Fostul star din Premier League, agresat sexual de o vedetă de televiziune
Andreea Tobias
05 oct. 2026, 07:32, Sport
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Fostul atacant al lui Liverpool și Newcastle, Andy Carroll, dezvăluie în autobiografia „Owning It” că a fost agresat sexual. Agresorul este Kevin Adams, antrenor de dans cunoscut din emisiuni de televiziune.

Fotbalistul de 37 de ani a ținut secretul ani la rând, potrivit presei britanice. A decis să vorbească pentru a-i încuraja pe alți bărbați victime. Speră că și ei vor face pasul, atunci când se vor simți pregătiți.

În carte, Carroll povestește că Adams s-a invitat singur la el acasă, după un meci al lui Newcastle. Voia să urmărească împreună cu fotbalistul o gală de box. Carroll a consumat câteva băuturi, s-a simțit amețit și s-a dus la culcare.

S-a trezit și l-a găsit pe Adams sub plapuma lui, încercând să întrețină relații sexuale cu el. Fotbalistul scrie că l-a lovit, l-a târât afară și a încuiat ușa. Apoi a chemat poliția.

A urmat un proces care a durat doi ani. Carroll l-a descris drept umilitor. Spune că trauma i-a afectat capacitatea de concentrare, inclusiv în timpul meciurilor.

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Adams a negat acuzațiile și a susținut că el ar fi fost agresat de Carroll. Curtea Coroanei din Chelmsford l-a condamnat însă pentru infracțiuni sexuale. În 2023 a primit 20 de luni de închisoare. A fost trecut în Registrul infractorilor sexuali și i s-a interzis accesul în satul în care locuia Carroll.

Adams, acum în vârstă de 59 de ani, a fost antrenor în emisiunea „Fame Academy” a BBC, în 2002. În 2021 a apărut în „Strictly Come Dancing: It Takes Two”. A condus și o școală de dans pentru copii în Essex, închisă în 2022.

Fostul atacant a ezitat mult înainte să includă episodul în autobiografie. A luat decizia după discuții lungi cu iubita sa, Lou Teasdale, și cu editorul.

„Kevin Adams a fost numit în documentele judiciare ca fiind agresorul meu, așa că acum pot confirma acest lucru”, a spus Carroll. „Sper că acum pot în sfârșit să încep să las acest capitol în urmă.”

De atunci, a primit mesaje de la bărbați care au trecut prin experiențe asemănătoare. „Dacă faptul că vorbesc despre asta ajută măcar o singură persoană, atunci a meritat”, a scris el.

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